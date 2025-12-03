Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:22 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi öldü.

        G.Y'nin kullandığı 35 E 4915 plakalı kamyonet, kırsaldaki Köyceğiz Mahallesi yakınlarında Fahrettin T'ye (67) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri, sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Fahrettin T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?

        Benzer Haberler

        55 yaşında çalışma hayaline kavuştu, şimdi kendisi gibi engellilere rehberl...
        55 yaşında çalışma hayaline kavuştu, şimdi kendisi gibi engellilere rehberl...
        Kış şehri Erzurum'daki buz salonları çok yönlü yaşam merkezine dönüştü
        Kış şehri Erzurum'daki buz salonları çok yönlü yaşam merkezine dönüştü
        'Uzay sektörü 650 milyar dolar seviyesinde'
        'Uzay sektörü 650 milyar dolar seviyesinde'
        Karayazı'da feci kaza: 1 ölü
        Karayazı'da feci kaza: 1 ölü
        Uluslararası spor bilimleri kongresi Erzurum'da yapılıyor
        Uluslararası spor bilimleri kongresi Erzurum'da yapılıyor
        Bölgesel gelişime katkı sunacak iş birliği protokolü için imzalar atıldı
        Bölgesel gelişime katkı sunacak iş birliği protokolü için imzalar atıldı