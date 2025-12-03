Erzurum'da kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Erzurum'un Karayazı ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi öldü.
G.Y'nin kullandığı 35 E 4915 plakalı kamyonet, kırsaldaki Köyceğiz Mahallesi yakınlarında Fahrettin T'ye (67) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri, sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Fahrettin T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
