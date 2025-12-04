Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        GÜNCELLEME - Erzurum'da bacasını temizlediği 5 katlı binanın çatısından düşen kişi öldü

        Erzurum'da 5 katlı binanın bacasını temizlediği sırada çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 10:48 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Erzurum'da bacasını temizlediği 5 katlı binanın çatısından düşen kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da 5 katlı binanın bacasını temizlediği sırada çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Gökdeniz Sokak'ta ikamet ettiği 5 katlı apartmanın bacasını temizlemek için çatıya çıkan Ümit Akın (36) dengesini kaybedip zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yeri inceleme ekipleri, binada çalışma yaptı.

        Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kayıtlarda, Akın'ın dengesini kaybederek çatıda kayması ve düşmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Raporlama safhasına geçiyoruz"
        "Raporlama safhasına geçiyoruz"
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı

        Benzer Haberler

        Tamir ettiği bacayı kontrol ederken çatıdan düşüp öldü; o anlar kamerada
        Tamir ettiği bacayı kontrol ederken çatıdan düşüp öldü; o anlar kamerada
        ARAS EDAŞ Ağrı'da basınla buluştu: 6,7 milyar TL'lik dev yatırım
        ARAS EDAŞ Ağrı'da basınla buluştu: 6,7 milyar TL'lik dev yatırım
        Palmet Gaz Grup Başkanı Sönmez'den Erzurum'daki doğal gaz kesintisiyle ilgi...
        Palmet Gaz Grup Başkanı Sönmez'den Erzurum'daki doğal gaz kesintisiyle ilgi...
        Palen Gaz Grup Başkanı Tamer Sönmez: "Gelen gazın içinde kirlilik olabilir,...
        Palen Gaz Grup Başkanı Tamer Sönmez: "Gelen gazın içinde kirlilik olabilir,...
        Vali Çiftçi'den 11 aylık asayiş değerlendirmesi
        Vali Çiftçi'den 11 aylık asayiş değerlendirmesi
        Erzurum'da 45'inci kez kan bağışı yapan Vali Çiftçi'ye plaket verildi
        Erzurum'da 45'inci kez kan bağışı yapan Vali Çiftçi'ye plaket verildi