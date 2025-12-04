GÜNCELLEME - Erzurum'da bacasını temizlediği 5 katlı binanın çatısından düşen kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Gökdeniz Sokak'ta ikamet ettiği 5 katlı apartmanın bacasını temizlemek için çatıya çıkan Ümit Akın (36) dengesini kaybedip zemine düştü.

