        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da sağlık çalışanları 108 haftadır Gazze için "sessiz yürüyüş"lerini sürdürüyor

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 108. haftada da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 19:48 Güncelleme: 06.12.2025 - 19:53
        Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Tıp Fakültesi öğrencisi Hakan Sümbül, Filistin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Sudan ve işgal altındaki tüm topraklarda yaşanan zulme karşı tek yürek olmak için toplandıklarını söyledi.

        Sümbül, İsrail'in saldırılarını kınayarak, "​Gazze’de bir çocuğun canı yandığında, bizim burada ciğerimiz yanıyor. Doğu Türkistan’da bir kardeşimiz zindana atıldığında, biz burada nefes alamıyoruz. Sudan’da bir kadın işkence gördüğünde bizim içimizdeki anne ölüyor." dedi.

        Saldırılarda binlerce insanın hayatını kaybettiğine dikkati çeken Sümbül, şunları kaydetti:

        "İsrail’in uyguladığı bu orantısız güç, bu vahşi işgal politikası sadece Filistin halkına değil, tüm insanlığın ortak vicdanına yapılmış bir saldırıdır. Hastaneleri bombalamak, mülteci kamplarını ateşe vermek, insani yardım tırlarını engellemek savaş değil, açıkça katliamdır. Bu mesele, 'insanım' diyen herkesin sınavıdır. Bir babanın, evladının parçalarını poşetlerde taşıdığı bir dünyada, hangi medeniyetten bahsedilebilir? 'Elimden bir şey gelmez' deme lüksümüz yoktur, diyenler için neler yapabileceğimizi konuşalım. Boykot tercih değil, zorunluluktur."

        Sessiz yürüyüş, basın açıklamasının ardından yapılan duayla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

