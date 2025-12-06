Erzurum'da sağlık çalışanları 108 haftadır Gazze için "sessiz yürüyüş"lerini sürdürüyor

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 108. haftada da sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Tıp Fakültesi öğrencisi Hakan Sümbül, Filistin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Sudan ve işgal altındaki tüm topraklarda yaşanan zulme karşı tek yürek olmak için toplandıklarını söyledi.

Sümbül, İsrail'in saldırılarını kınayarak, "​Gazze’de bir çocuğun canı yandığında, bizim burada ciğerimiz yanıyor. Doğu Türkistan’da bir kardeşimiz zindana atıldığında, biz burada nefes alamıyoruz. Sudan’da bir kadın işkence gördüğünde bizim içimizdeki anne ölüyor." dedi.