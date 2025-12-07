Habertürk
        Erzurum'da Alvarlı Efe Hazretleri'ni anma programı düzenlendi

        Erzurum'da Alvarlı Efe Hazretleri'ni anma programı düzenlendi

        Erzurum'un önemli alimlerinden Alvarlı Efe Hazretleri'nin mirasının anlaşılması, yaşatılması ve yeniden hissedilmesi amacıyla "Gönül Deryasında Bir Efe, Alvarlı Efe Anma Anlama Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 00:23 Güncelleme: 07.12.2025 - 00:23
        Erzurum'da Alvarlı Efe Hazretleri'ni anma programı düzenlendi
        Erzurum'un önemli alimlerinden Alvarlı Efe Hazretleri'nin mirasının anlaşılması, yaşatılması ve yeniden hissedilmesi amacıyla "Gönül Deryasında Bir Efe, Alvarlı Efe Anma Anlama Programı" düzenlendi.

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) etkinlikleri kapsamında Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Alvarlı Efe Hazretleri'ni anma programı, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan "Gönül Deryasında Bir Efe, Alvarlı Efe Anma Anlama Programı"nda, Alvarlı Efe Hazretleri’nin hayatını ve manevi hizmetlerini anlatan kısa belgesel film izletildi.

        Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, burada yaptığı konuşmada, kentin ruhuna yön veren değerlerin önemli olduğunu belirterek, "Alvarlı Efe Hazretleri hem gönülleri hem de nesilleri ilmek ilmek işleyen bir irfan eri." ifadesini kullandı.

        Alvarlı Efe Hazretleri'nin "Sakın incitme bir canı, yıkarsın Arş-ı Rahman’ı" sözünü hatırlatan Çelik, bu sözlerin yalnızca bir öğüt olmadığını, bugün de yolu aydınlatan bir ahlak ve merhamet rehberi olduğunu belirtti.

        Çelik, ayrıca 1. Dünya Savaşı ve Ermeni mezalimi döneminde Alvarlı Efe Hazretleri’nin irfanının yanı sıra gösterdiği mücadele ve vatan sevgisine de dikkat çekerek, bizlere bıraktığı manevi mirası minnetle andı.

        Programda, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık ve Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Alvarlı Efe Hazretleri'nin ilmi yönü, tasavvufi kimliği ve Anadolu’ya kattığı manevi değerler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

