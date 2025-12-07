Erzurum'da Alvarlı Efe Hazretleri'ni anma programı düzenlendi

Erzurum'un önemli alimlerinden Alvarlı Efe Hazretleri'nin mirasının anlaşılması, yaşatılması ve yeniden hissedilmesi amacıyla "Gönül Deryasında Bir Efe, Alvarlı Efe Anma Anlama Programı" düzenlendi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) etkinlikleri kapsamında Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Alvarlı Efe Hazretleri'ni anma programı, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan "Gönül Deryasında Bir Efe, Alvarlı Efe Anma Anlama Programı"nda, Alvarlı Efe Hazretleri’nin hayatını ve manevi hizmetlerini anlatan kısa belgesel film izletildi.

Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, burada yaptığı konuşmada, kentin ruhuna yön veren değerlerin önemli olduğunu belirterek, "Alvarlı Efe Hazretleri hem gönülleri hem de nesilleri ilmek ilmek işleyen bir irfan eri." ifadesini kullandı.

Alvarlı Efe Hazretleri'nin "Sakın incitme bir canı, yıkarsın Arş-ı Rahman’ı" sözünü hatırlatan Çelik, bu sözlerin yalnızca bir öğüt olmadığını, bugün de yolu aydınlatan bir ahlak ve merhamet rehberi olduğunu belirtti.