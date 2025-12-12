Erzurum'da FETÖ'nün yasaklı yayınlarını çoğaltarak dağıtan 2 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K. ile E.A. tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnternet tabanlı programlar üzerinden yurt dışındaki örgüt yöneticilerinden aldıkları talimatlarla, örgüte ait çok sayıda yasaklı yayını çoğaltıp destekçilerine dağıttıkları öne sürülen ihraç öğretmenler Y.K. ve S.Ö. ile infaz koruma memuru E.A., düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, FETÖ terör örgütünün güncel eğitim yapılanması içinde ortaokul ve lise öğrencilerinden yeniden eleman kazanmaya çalışan şahıslara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

