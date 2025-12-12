Habertürk
        Erzurum Haberleri

        Erzurum'da FETÖ'nün yasaklı yayınlarını çoğaltarak dağıtan 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da, FETÖ'nün yasaklı yayınlarını çoğaltıp dağıtanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 19:48 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:48
        Erzurum'da FETÖ'nün yasaklı yayınlarını çoğaltarak dağıtan 2 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da, FETÖ'nün yasaklı yayınlarını çoğaltıp dağıtanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, FETÖ terör örgütünün güncel eğitim yapılanması içinde ortaokul ve lise öğrencilerinden yeniden eleman kazanmaya çalışan şahıslara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        İnternet tabanlı programlar üzerinden yurt dışındaki örgüt yöneticilerinden aldıkları talimatlarla, örgüte ait çok sayıda yasaklı yayını çoğaltıp destekçilerine dağıttıkları öne sürülen ihraç öğretmenler Y.K. ve S.Ö. ile infaz koruma memuru E.A., düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K. ile E.A. tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

