        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Kural ihlalini gizli takiple belirleyen sivil trafik ekipleri 4 bin araç denetledi

        TALHA KOCA - Erzurum'da trafik kuralı ihlalini gizli takiple belirleyen sivil ekipler, iki ayda 4 bin araç üzerinde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:21 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:21
        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde can ve mal güvenliğini sağlayıp trafiği daha akıcı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Şubede yaklaşık 2 ay önce kurulan ekip, sivil araçlarla trafiğe katılıp kural ihlali yaparak güvenliği tehlikeye düşüren sürücüleri tespit ediyor.

        Denetimlerin fark edilmesini zorlaştırmak amacıyla zaman zaman farklı renk ve modelde araçlarla sahaya çıkan ekipler, bu sayede sürücülerin yalnızca üniformalı ekipleri değil, trafikteki tüm araçları dikkate almasını amaçlıyor.

        - İhlaller araç içi kamera sistemiyle kayıt altına alınıyor

        Kent genelinde trafiğe sivil araçlarla karışan ekipler, önünde, yanında ya da arkasında seyrettikleri sürücülerin kural ihlallerini anlık olarak tespit ediyor. Araç içi kamera sistemleriyle kayıt altına alınan ihlaller doğrultusunda sürücüler durduruluyor.

        Sivil ekip, bu zamana kadar 4 bin araç üzerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, iki ayda ışık ihlali yapan 605, ehliyetsiz araç kullanan 300, yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız eden 100, makas atan 40, drift atan 18 ve abartı egzoz kullanan 35 sürücüye cezai işlem uyguladı.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AA muhabirine, kentin huzuru için yapılan çalışmalarda, trafiğin hızlı ve güvenli şekilde ilerlemesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Ekiplerin sahada aktif şekilde çalıştığını ifade eden Karaburun, "Ekiplerin kullandıkları araçların rengini ve modelini zaman zaman değiştiriyoruz. Trafikteki her araç polis aracı olabilir. Sivil trafik ekipleri, vatandaşın trafikte belki önünde ilerleyen, yanında duran ya da arkasında bekleyen, içerisinde kamerası olan bir araç." dedi.

        - "Trafikte sıfır can kaybını sağlayacağız"

        Kural ihlali yapan sürücüleri durdurup gereken cezai işlemin uygulandığını anlatan Karaburun, şunları kaydetti:

        "Kural ihlali yapan herkesin 'Üniformalı polisi görmedim, istediğim gibi ihlal yaparım.' düşüncesinden sıyrılıp kurala uyması gerektiğini her dakika ve saniye hatırlamasını arzu ediyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Trafikte sıfır can kaybını sağlayacağız. Trafik kültürünü şehrimizde daha köklü hale getirmek için gayret içindeyiz.

        Yaklaşık 2 aydır ekiplerimiz şehrimizin her noktasında sürekli sahada ve çok güzel sonuçlar alıyoruz. Sivil trafik ekipleri, trafikte sivil araçlarla seyir halinde makas atan, yüksek sesle müzik dinleyen, kırmızı ışık ihlali yapan ve trafik magandalığı yapan sürücülere yönelik denetim yapıyor."

        Karaburun, şehrin trafik kültürünü daha iyi seviyeye çıkarmak istediklerini vurgulayarak, "Bir algı oluşması ve trafik kültürünün daha geniş kitlelerde refleks haline gelmesi için başlangıç yaptık. Vatandaşlarımız kural ihlali yapanlara karşı alınan tedbirlerden çok memnun olduklarını ifade ediyor. Trafikte güvenliği sağlama bakımından bize güç veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

