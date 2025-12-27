Erzurum'da "Filistin ve Sudan" için yardım kermesi düzenlendi

Türk Kızılay Erzurum Şubesince düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, Filistin ve Sudan halkına yardım için gönderilecek.

Erzurum Valiliği öncülüğünde Yakutiye, Palandöken ve Aziziye kaymakamlıkları ile diğer kurumların destekleriyle Filistin ve Sudan için "Bir alışveriş, bir umut" sloganıyla kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde kermes düzenlendi.

Kermeste, hayırseverlerin hazırladıkları yemekler, yaptıkları hediyelik eşyalar ve diğer malzemeler satışa sunuldu.

İki gün sürecek kermesten elde edilecek gelir, Türk Kızılay aracılığıyla Filistin ve Sudan halkına ulaştırılacak.

Türk Kızılay Erzurum İl Merkez Başkanı Hüseyin Bekmez, AA muhabirine, Gazze ve Sudan'da son zamanlarda elim olaylar yaşandığını söyledi.

Bölgedeki insanların açlık ve barınma sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten Bekmez, şunları kaydetti:

"Türkiye, buradaki insanlara her zaman yardım ediyor. Kızılayımız son olarak 2 bin tonluk 12'nci tırını geçen hafta bölgeye gönderdi. Gazze'de şu an yardım faaliyetleri devam ediyor. Türk Kızılay günlük 35 bin kişiye Gazze'de sıcak yemek ikram ediyor. Sadece yemek değil, giyecek ve barınma imkanları sunuyor. Biz de buna katkı sağlamak için Erzurumlulardan topladığımız malzemeleri yine Erzurumlulara satarak Kızılaya katkı sağlayacağız. Buradan elde edilen gelirleri de Gazze ve Sudan'a ulaştıracağız."