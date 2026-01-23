Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da Palandöken Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

        Erzurum'da Palandöken Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 16:18 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:18
        Palandöken Belediyesi tarafından 85 dönümlük alanda hizmete alınan modern şantiye kompleksinde düzenlenen törenle, belediye envanterine katılan 2 greyder, 2 kazıyıcı yükleyici, 1 ekskavatör, 2 arazi aracı, 3 binek araç, 1 hayvan toplama aracı ve 1 minibüs olmak üzere 12 yeni aracın tanıtımı yapıldı.

        Belediye Başkanı Muhammet Sunar, törende, güçlü araç filosunun hizmetin kalitesini doğrudan etkilediğine dikkati çekerek, "Bünyemize kattığımız yeni araçlarımızla birlikte sahadaki gücümüzü artırdık. İmkanlarımızın daha elverişli hale gelmesi, vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunmamızı sağlayacak. Palandöken’in her noktasına kaliteli hizmet götürme kararlılığımız devam ediyor. Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Başkan Sunar'ın konuşmasının ardından, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelinin katılımıyla kurdele kesim töreni gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

