        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçları kırağı kapladı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 10:19 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:19
        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçları kırağı kapladı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Erzurum'da bazı araçların camları buz tuttu. Bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluşurken, cami bahçelerindeki şadırvanlar da buzla kaplandı.

        Ağrı'da soğuk hava ve sis etkili oldu. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü şehirde, dereler buz tuttu.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü Ardahan'da, dondurucu soğuk nedeniyle buzlanma oluştu. Ağaçların kırağı kapladığı kentte, yol ve kaldırımlar buz tuttu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16,9 dereceye düştüğü Kars'ta, bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan battaniye ve halı örterek korumaya çalıştı.

