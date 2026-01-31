Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü 2025 yılı faaliyet raporu açıklandı

        Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünün, 2025'te yatırım, bakım-onarım ve trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 5 milyar 380 milyon 955 bin lira ödenek harcandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 11:56 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü 2025 yılı faaliyet raporu açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünün, 2025'te yatırım, bakım-onarım ve trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 5 milyar 380 milyon 955 bin lira ödenek harcandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2025'te olduğu gibi 2026 yılında da ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtildi.

        2025'te çalışmaları süren 5 adet 9 tüp tünelin toplam proje uzunluğunun 46,4 kilometre olduğu ifade edildi.


        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Erzurum Kuzey Çevre Yolu’nun demiryolu geçişinde yer alan 32 metre uzunluğundaki çift köprü 2025 yılında tamamlandı. Ayrıca 118 metre uzunluğundaki Horasan Tarihi Betonarme Kemer Köprüsü’nün restorasyonu da bitirildi. Karla mücadele kapsamında 47 bin 200 ton tuz kullanıldı. Yıl boyunca 98.600 ton yama malzemesi kullanılarak bakım-onarım çalışmaları yapıldı, 147 kilometre sathi kaplama gerçekleştirildi. Karla mücadele çalışmaları kapsamında 270 personel ve 152 araç görev alırken, 32 bin ton tuz agregası ve 15 bin 200 ton tuz kullanıldı."

        Trafik güvenliği kapsamında ise Köprüköy-Hınıs Ayrımı Kavşağı’nda yaya üstgeçidi, Oltu-Göle Yolu Akşar Şehir Geçişi ile Erzurum Kuzey Çevre Yolu Karaz-Ilıca Kavşağı’nda 2 hemzemin kavşak sinyalizasyonu, 3 bin 450 metrekare düşey işaretleme, 890 bin 500 metrekare yatay işaretleme, 43 bin 240 metre oto korkuluk imalatı yapıldığı kaydedildi.


        Aşkale ve Aziziye denetim istasyonlarında ise 690 bin aracın denetlendiği belirtilen açıklamada, "2025'te, Uzundere Şehir Geçişi, Çat Şehir Geçişi, Oltu Organize Sanayi Kavşağı, Horasan Tarihi Betonarme Kemer Köprüsü Restorasyonu, Olur–Ardanuç Heyelan Islahı, Yusufeli–Olur Yolu Heyelan Islahı ve Ayvalı Köy Geçişi ile Erzurum Kuzey Çevre Yolu Demiryolu Üstgeçit Köprüsü projeleri tamamlanarak hizmete alındı." denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sürat patenci İlyas Karadağ, Avrupa Kupası'nda bir ilke imza atmak istiyor
        Sürat patenci İlyas Karadağ, Avrupa Kupası'nda bir ilke imza atmak istiyor
        Doğu'da kar yağışı bekleniyor
        Doğu'da kar yağışı bekleniyor
        Erzurum'da tünel çalışmaları devam ediyor Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü 2...
        Erzurum'da tünel çalışmaları devam ediyor Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü 2...
        Vali Çiftçi başkanlığında 'Palandöken' zirvesi
        Vali Çiftçi başkanlığında 'Palandöken' zirvesi
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        Fen Lisesi mezunları bir araya geldi
        Fen Lisesi mezunları bir araya geldi