Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde, taksinin çarptığı kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 23:11 Güncelleme: 02.02.2026 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde, taksinin çarptığı kişi ağır yaralandı.

        R.N. idaresindeki 25 TT 527 plakalı taksi, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan K.T'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Palandöken'de kuralları ihlal eden 62 tatilciye 228 bin 958 lira ceza
        Palandöken'de kuralları ihlal eden 62 tatilciye 228 bin 958 lira ceza
        Erzurum'da geçen ay 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 14 zanlı tutuklan...
        Erzurum'da geçen ay 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 14 zanlı tutuklan...
        Palandöken Kayak Merkezi'nde kurallara uymayanlara 228 bin lira ceza
        Palandöken Kayak Merkezi'nde kurallara uymayanlara 228 bin lira ceza
        Erzurum'un kırsal mahallesindeki öğrenciler "bayrak sevgisi"ni sokağa taşıd...
        Erzurum'un kırsal mahallesindeki öğrenciler "bayrak sevgisi"ni sokağa taşıd...
        Erzurum'da bir kadın çatıdan düşen buz kütlelerinin altında kalmaktan son a...
        Erzurum'da bir kadın çatıdan düşen buz kütlelerinin altında kalmaktan son a...
        Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
        Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu