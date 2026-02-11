Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Karla kaplı Aziziye Tabyaları'nda bindikleri atları dörtnala koşturup keyifli vakit geçiriyorlar

        Erzurum'da kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi Aziziye Tabyaları'na gelen vatandaşlar, atla gezinti yaparak keyifli bir gün geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 12:13 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:13
        Karla kaplı Aziziye Tabyaları'nda bindikleri atları dörtnala koşturup keyifli vakit geçiriyorlar
        Erzurum'da kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi Aziziye Tabyaları'na gelen vatandaşlar, atla gezinti yaparak keyifli bir gün geçiriyor.


        Kentte etkili olan karın ardından dönemin Osmanlı padişahları tarafından halkı ve şehri düşmandan korumak amacıyla yapılan "93 Harbi'nin tanığı" Aziziye Tabyaları beyaza büründü.

        Kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta ve içerisinde kahraman Türk kadını Nene Hatun'un kabrinin de bulunduğu tabyaların yer aldığı Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'ndaki çiftlikten at kiralayan vatandaşlar, karla kaplı tarihi yapının çevresinde gezinti yapıyor.

        İsteğe göre atlı kızaklarla da tabyalar çevresinde düzenlenen turlara katılanlar, dondurucu soğukta eşsiz deneyim kazanıyor.

        Ardahanlı avukat Yaren Koç, AA muhabirine, tarihi yapının etrafında ata binmenin keyifli olduğunu söyledi.

        Tarihi yapının eşsiz manzaralar sunduğuna işaret eden Koç, "Bu tarihi yerde Nene Hatun'un yattığı ve Kurtuluş Savaşı'nda o kadar emek verilen bir yerde atın üstünde olmak kadın olarak gurur verici, o yüzden keyifliyiz. Anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

        Ahıska Türk'ü Gözde Koç da "Nene Hatun'un yattığı yerde vatanını seven bir Türk kadını olarak ata binmekten büyük keyif alıyorum. Karda dört nala at binmek müthiş bir keyif, herkese tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

