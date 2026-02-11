Ana sınıfı öğretmeninden minik öğrencilerine maketlerle uygulamalı eğitim

FARUK KÜÇÜK - MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - Erzurum'un Karayazı ilçesindeki kırsal Elmalıdere Duruca Mahallesi'nde görev yapan ana sınıfı öğretmeni Ezel Bayazıt, hazırladığı maketlerle öğrencilerine uygulamalı eğitim veriyor.



Öğretmen Ezel Bayazıt, sınıfının fiziki koşullarının yetersiz olması üzerine okulda kömürlük olarak kullanılan alanı kendi imkanlarıyla temizleyip boyayarak ana sınıfına dönüştürdü.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sağladığı masa ve sandalye desteğiyle güzel bir ortam oluşturan Bayazıt, öğrencilerine inek sağma, tandır ekmeği pişirme, yumurta toplama ve süt kaynatma gibi günlük köy yaşamına ait faaliyetleri hazırladığı maketler ve yaptırdığı etkinliklerle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun şekilde uygulamalı olarak anlatıyor.



Sınıf ortamında kurulan sofralarda yöreye özgü lezzetleri öğrencilerle birlikte hazırlayan Bayazıt, uygulamalı etkinliklerle çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlıyor.



Ana sınıfı öğretmeni Ezel Bayazıt, AA muhabirine, okula ilk geldiğinde bir ana sınıfı olduğunu ancak çok küçük olduğu için kömürlüğü sınıfa dönüştürdüğünü söyledi.



Çocuklar önceki sınıfta rahat bir şekilde hareket edemediği ve oynayamadığı için kömürlüğü nasıl sınıfa dönüştüreceği konusunda çalıştığını ifade eden Bayazıt, "Malzemeleri aldım ve birkaç sponsor buldum. Onların da desteğiyle burayı ana sınıfına çevirdim. Burası daha önce kömürlüktü ve şu an ana sınıfı olarak kullanıyorum. Çocuklarımın oyun alanı daha geniş oldu. Daha rahat bir şekilde hareket edebiliyoruz. Etkinliklerimizi daha güzel ve anlaşılır bir şekilde yapıyoruz." dedi.



- "Çocuklara sobada çay ve puding yapıyorum"



Sınıfın boyasını ve malzemelerini kendisinin yaptığını anlatan Bayazıt, şöyle konuştu:



"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle masa ve sandalyeleri tekrardan temin ettim. Halılar için sponsor buldum ve kendim alıp buraya getirdim. Çocukların yere basıp üşümesini istemedik çünkü sobalı ve soğuk bir yerde yaşıyoruz. Halılar onlar için daha güzel oldu ve sınıfta ayaklarında patiklerle daha sıcak, daha samimi bir ortamda eğitim görebiliyorlar. Çocukların kendilerini güvende, evlerinde gibi hissetmelerini ve okulu bir yuva olarak görmelerini istiyorum. Burada her şeyi onlarla birlikte yapıyorum. Çocuklarıma sobada çay ve puding yapıyorum. Elimden geldiğince onlara kahvaltı hazırlıyorum. Bunları yaparken onlara anlatıyorum. Sütün, yumurtanın, tandır ekmeğinin nasıl yapıldığını ve nasıl elde edildiğini önce maket üzerinde deneyerek sonra da yaşayarak öğreniyoruz."



- "Hep birlikte eğlenerek öğreniyoruz"



Bayazıt, "Daha sonrasında da uygulamalı bir şekilde bunların nasıl elde edildiğini hep birlikte eğlenerek öğreniyoruz. Onlara en iyi eğitim ortamını oluşturmaya çalışıyorum. Önemli olan tek şey eğitim ve çocukların hayatına dokunmak olduğu için bu zorlukların üstesinden geliyorum." ifadelerini kullandı.



Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Sürmeli de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde ilçe genelinde eğitime aktif bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz yaparak, yaşayarak öğrenen ve kendi ilgi alanına göre hareket eden bir eğitim sistemi içindeler. Ezel öğretmenimiz kömürlüğü ana sınıfına çevirerek güzel imkanlar ortaya koymuştur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenimize her zaman destek vereceğiz." diye konuştu.

