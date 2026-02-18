Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da yılbaşından bu yana 243'ü hükümlü olmak üzere aranan 464 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da polis ekipleri, yılbaşından bu yana 243'ü hükümlü olmak üzere aranan 464 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 00:30 Güncelleme: 18.02.2026 - 00:30
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak-15 Şubat'ta kasten öldürme ve yaralama, cinsel suçlar, hırsızlık, dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne üye olma, uyuşturucu bulundurma ile ticareti gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, ifadeye yönelik aranan 221, 5 yıldan az süreli hapis cezasıyla aranan 203, 5–10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 31 ve 10–20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 9 şüpheli olmak üzere toplam 464 aranan şüpheliyi yakaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

