Erzurum'da yılbaşından bu yana 243'ü hükümlü olmak üzere aranan 464 şüpheli yakalandı
Erzurum'da polis ekipleri, yılbaşından bu yana 243'ü hükümlü olmak üzere aranan 464 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak-15 Şubat'ta kasten öldürme ve yaralama, cinsel suçlar, hırsızlık, dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne üye olma, uyuşturucu bulundurma ile ticareti gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ifadeye yönelik aranan 221, 5 yıldan az süreli hapis cezasıyla aranan 203, 5–10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 31 ve 10–20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 9 şüpheli olmak üzere toplam 464 aranan şüpheliyi yakaladı.
