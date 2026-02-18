Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen sanık tahliye edildi

        Erzurum'da dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı ve bu sayede haksız kazanç elde ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Giriş: 18.02.2026 - 12:26 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:26
        Erzurum'da dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen sanık tahliye edildi
        Erzurum'da dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı ve bu sayede haksız kazanç elde ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Ç. (53), sanık avukatı ile bir müşteki katıldı.

        Kimlik tespitinin ardından savunma yapan Serdar Ç, emekli olduğunu, aylık ortalama gelirinin 70-80 bin lira olduğunu, ayrıca hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Serdar Ç, "Çevremiz geniş, Türkiye'nin her tarafından gelirler, manevi dua ister ve beklerler. Biz de sözlü olarak manevi dua ederiz, yazılı etmeyiz. Ocak olduğumuz için evimizde ikramlarımız olur, günde 15-20 kere sofra kurarız." ifadelerini kullandı.

        Serdar Ç, telefonla aranarak dua isteyenlerin de olduğunu belirterek şunları anlattı:

        "İl dışından arayıp dua etmemi isterler. Herhangi bir maddi menfaat temin etmedim. Yüzlerce şahidim var. Bu ithamdan mahcubum, utanıyorum. Müştekiler para gönderir, kurban kesilmesini isterdi. Kurbanları köyden, komşulardan, arkadaşlardan ya da kardeşlerimden ben ya da arkadaşlarım gider alırdı. Kurbanları alıp kestirip fakir fukaraya, öğrencilere, Kur'an kurslarına dağıtırdım. Bazıları kurban harici zekat parası da gönderirdi. Onları da ihtiyaç sahiplerine elden gönderirdik. Bazıları uzakta olduğu için yakınımda olanlara veriyordum. Kendilerinde sihir olduğunu söyleyenler olurdu. Ben de dua edeceğimi söylemişimdir. Kimseden kesinlikle para istemedim, maddi menfaat talep etmedim."


        Müşteki G.A, 23 yıldır Serdar Ç'yi tanıdığını ve ailece görüştüklerini belirterek, "Allah ondan razı olsun. Engelli kardeşim vardı, götürüyorduk, dua ediyordu. Ona götürdükten sonra kardeşim düzeldi. Herhangi bir para talep etmedi. Konuştuğumuzda kardeşimde sihir olduğunu, kan akması gerektiğini söyledi. Biz kurban kesmesini bilmediğimiz için ondan istedik. O bizden istemedi. Şikayetçi değiliz." diye konuştu.

        Savcı, mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, müşteki sayısının fazlalığı ve kaçma şüphesi bulunduğundan Serdar Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Serdar Ç, mütalaaya karşı savunmasında, "Ben suçsuzum. Kimseden zorla para almadım. Hastayım, akciğer, lenf ve tiroid kanseriyim, tahliyemi talep ediyorum." dedi.


        Mahkeme heyeti, müştekilerin zararlarının giderilmesi, sanık Serdar Ç'nin hastalık durumu ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alarak yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

        - İddianameden

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü e-posta hesabına 30 Nisan 2025'te "Yıldızkent semtinde bir adreste Serdar isimli kişinin üfürükçülük ve medyumluk adı altında para karşılığı sahte tedavi, büyü yapma vaadiyle faaliyetlerde bulunduğu ve insanları kandırarak maddi çıkar sağladığı" şeklinde ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        İddianamede, Serdar Ç. ve eşinin hesaplarına gelen paralarla 2 milyon 383 bin 335 liralık altın satın alındığı kaydedildi.

        İddianamede, sanık Serdar Ç.'nin 32 müştekiye yönelik eyleminden dolayı "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 128 yıldan 320 yıla kadar hapis ve adli para, 4 müştekiye yönelik ise aynı suçun teşebbüste kalmasından dolayı 4 yıldan 30 yıla kadar hapis ve adli parayla cezalandırılması talep edildi.

