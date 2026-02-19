Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Bakan Tekin, Erzurum'da "Maarifin Kalbinde Ramazan Şenlikleri" programına katıldı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Ülker'in katkılarıyla düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan Şenlikleri" programında öğrencilerle çeşitli etkinliklere katıldı.

        Giriş: 19.02.2026 - 15:43 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:43
        Bakan Tekin, Erzurum'da "Maarifin Kalbinde Ramazan Şenlikleri" programına katıldı
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Ülker'in katkılarıyla düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan Şenlikleri" programında öğrencilerle çeşitli etkinliklere katıldı.


        Emel Çatal Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda, ramazan ayının manevi ikliminde ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlendirilmesinin, milli ve manevi değerlerin yaşatılarak yeni nesillere aktarılmasının, öğrencilerin iyilik, yardımlaşma ve gönüllülük değerlerini yaşayarak öğrenmelerinin amaçlandığı "Maarifin Kalbinde Ramazan Şenlikleri" programı düzenlendi.

        Bakan Tekin, salon girişinde öğrenciler tarafından Türk bayrağıyla karşılandı.

        Öğrencilerle atölye etkinliklerine katılan Tekin, çocuklarla el işi kağıdından kandil ve boyama yaptı, ramazan hatırası köşesinde fotoğraf çektirdi.

        "Bir kelimeyle ramazan" köşesine "Ramazan paylaşmaktır" cümlesini asan Tekin, iyilik kumbarasına ise not attı.

        Davul eşliğinde ramazan manilerinin söylendiği programda, Nasreddin Hoca'nın hikayeleri anlatıldı.

        Bakan Tekin, son olarak okulda öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

        Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği "Maarifin Kalbinde Ramazan Şenlikleri" projesini destekleyen Ülker, milli ve manevi değerlerin içselleştirilmesine ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

