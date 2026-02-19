Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da gençlerle buluştu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Tekin, iftar programlarının ardından Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki "AK Parti Ramazan Çadırı"nı ziyaret etti.
Burada gençlerle bir araya gelen Tekin, gençlerin ramazan ayını tebrik ederek bir süre sohbet etti.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Bakan Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve gençlerle masa tenisi ile langırt oynayıp fotoğraf çektirdi.
