Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Kaderleri uzmanlık yolunda kesişen doktor çift "aşkla" aynı hastanede hayat kurtarıyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Trabzon'da asistanken tanışıp hayatlarını birleştiren enfeksiyon doktoru Nurten ve Murat Aydın çifti, Erzurum Şehir Hastanesi'nde hastaları tedavi edip hayatın zorluklarını birlikte göğüslüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaderleri uzmanlık yolunda kesişen doktor çift "aşkla" aynı hastanede hayat kurtarıyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Trabzon'da asistanken tanışıp hayatlarını birleştiren enfeksiyon doktoru Nurten ve Murat Aydın çifti, Erzurum Şehir Hastanesi'nde hastaları tedavi edip hayatın zorluklarını birlikte göğüslüyor.

        Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi​​​​​​​'nden 2014'te mezun olan Nurten Nur (36), daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde (KTÜ) enfeksiyon hastalıkları ihtisasına (uzmanlık) başladı.

        Nur, burada aynı ihtisası yapan meslektaşı Murat Aydın (38) ile tanıştıktan 1 yıl sonra evlendi.

        Bir süre farklı illerde çalışan çift, yaklaşık 6 yıl önce Erzurum Şehir Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak birlikte mesaiye başladı.

        Hayatın ve mesleğin zorluklarını birbirlerine destek olarak kolaylaştıran 2 çocuk sahibi çift, aynı poliklinik ve serviste omuz omuza hastaların sağlığı için birlikte aşkla çalışıyor.

        - "Zorluklara birlikte göğüs geriyoruz"

        Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Nurten Nur Aydın, AA muhabirine, enfeksiyon hastalıkları ihtisasına başladığında tanıştığı iş arkadaşıyla daha sonra evlendiğini belirterek, 2019'da Erzurum'a uzman doktor olarak atandıklarını söyledi.

        Aynı meslek ve branşta çalışmanın kendilerine avantaj sağladığını anlatan Aydın, "Biz daha çok avantaja çeviriyoruz. Mesai sonrası evde işimiz devam edebiliyor. Zor vakalarda, nöbet yorgunluğunda işin stres kısmında birbirimizle anlaşabiliyor, empati yapabiliyoruz. Zorluklara birlikte göğüs geriyoruz. 2 çocuk var, hem aile hem de iş arkadaşı olarak her anlamda birbirimizi destekliyoruz." dedi.

        Aydın, asistanlık döneminde tanıştığı Murat Aydın ile beraberliğinin önce aşk boyutuna, ardından evliliğe uzandığını aktardı.

        Eşinin kendisinden bir süre sonra asistanlığa başladığını ve çömezi olduğunu belirten Aydın, "Fikir olarak anlaşabiliyorduk, asistanlık döneminde eşimin kıdemlisiydim, benden vaka bazında, hastalık ve muayene kısımlarını öğrenirken bir müddet sonra bu iş arkadaşlığı aşka dönüştü, sonra evlilik geldi, ardından 2 çocuğumuz oldu. 10 yıldır evliyiz." ifadelerini kullandı.

        - "Hem hayatı hem de işi paylaşırken aşk gelişti"

        Uzman Dr. Murat Aydın da memleketi Trabzon'daki KTÜ Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 3 yıl Ardahan'da görev yaptığını, daha sonra memleketine döndüğünü anlattı.

        Asistanlığa başladığında eşinin servis doktoru olduğunu kaydeden Aydın, "Eşimle asistanlık sürecinde tanıştık. KTÜ'de enfeksiyon asistanlığı esnasında serviste 1 yıla yakın birlikte çalışmıştık, o dönemde aslında çok yoğun tempoda çalışıyorduk ancak bir şekilde hem hayatı hem de işi paylaşırken aşk gelişti, yollarımız kesişti ve sonrasında evlendik." dedi.

        Aydın, 5 yıldır aynı çatı altında eşiyle çalışmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

        Aynı branşta biriyle evliliğin avantajlı olduğunu belirten Aydın, "Aynı bölümde olmak birbirimizin arasındaki mesleki dayanışmayı artırıyor, özellikle zor vakaların yönetiminde birbirimize destek olabiliyor ve birbirimizi daha kolay anlayıp empati kurabiliyoruz." diye konuştu.

        Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da insan sağlığını, hayat hakkını koruyan, her koşulda sorumluluğunun bilincinde olan doktorların ve tüm sağlık personelinin Tıp Bayramı'nı kutlayarak, meslektaş çifte başarı, hastalara şifa diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'
        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"

        Benzer Haberler

        Kayağın "özel ikizleri" Fransa'da altın madalya kazanmak için aralıksız çal...
        Kayağın "özel ikizleri" Fransa'da altın madalya kazanmak için aralıksız çal...
        Tortum Belediyesi'nden 2 bin aileye ramazan desteği
        Tortum Belediyesi'nden 2 bin aileye ramazan desteği
        Tarih Derneği Başkanı Özden: "Milletimizin o gün verdiği mücadeleyi asla un...
        Tarih Derneği Başkanı Özden: "Milletimizin o gün verdiği mücadeleyi asla un...
        ESOB Başkanı Fırat'tan 12 Mart mesajı "Erzurum'un kurtuluşu aynı zamanda Tü...
        ESOB Başkanı Fırat'tan 12 Mart mesajı "Erzurum'un kurtuluşu aynı zamanda Tü...
        Madırlı'dan TİM Başkanı Gültepe'ye nezaket ziyareti
        Madırlı'dan TİM Başkanı Gültepe'ye nezaket ziyareti
        Başkan Oral'dan 12 Mart mesajı
        Başkan Oral'dan 12 Mart mesajı