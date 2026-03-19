Bakanlar Tekin ile Çiftçi Erzurum'da meşaleler ve bar gösterisiyle karşılandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile en son "vali" olarak görev yaptığı Erzurum'a gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kentte meşaleler ve bar gösterisiyle karşılandı.





Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi için havalimanında düzenlenen karşılama programına, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Karşılamaya gelen çok sayıda kişiyi tek tek selamlayan Çiftçi ile Tekin, daha sonra bar gösterisini izledi.



Havalimanı önünde bakanların gelişini partili gençler meşaleyle karşıladı.



Ardından valiliğe geçen bakanlar Çiftçi ve Tekin, burada tören mangasını selamladı, şeref defterini imzaladı. Çiftçi ile Tekin, daha sonra Vali Baruş ve il protokolüyle görüşme gerçekleştirdi.



Beraberindekilerle Büyükşehir Belediyesine geçen Çiftçi ve Tekin, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ile görüştü.

