Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Bakanlar Tekin ile Çiftçi Erzurum'da meşaleler ve bar gösterisiyle karşılandı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile en son "vali" olarak görev yaptığı Erzurum'a gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kentte meşaleler ve bar gösterisiyle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 16:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlar Tekin ile Çiftçi Erzurum'da meşaleler ve bar gösterisiyle karşılandı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile en son "vali" olarak görev yaptığı Erzurum'a gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kentte meşaleler ve bar gösterisiyle karşılandı.


        Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi için havalimanında düzenlenen karşılama programına, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Karşılamaya gelen çok sayıda kişiyi tek tek selamlayan Çiftçi ile Tekin, daha sonra bar gösterisini izledi.

        Havalimanı önünde bakanların gelişini partili gençler meşaleyle karşıladı.

        Ardından valiliğe geçen bakanlar Çiftçi ve Tekin, burada tören mangasını selamladı, şeref defterini imzaladı. Çiftçi ile Tekin, daha sonra Vali Baruş ve il protokolüyle görüşme gerçekleştirdi.

        Beraberindekilerle Büyükşehir Belediyesine geçen Çiftçi ve Tekin, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ile görüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bodrum doldu taştı! 1 günde 25 bin araç!
        Bodrum doldu taştı! 1 günde 25 bin araç!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulan mezra ekiplerin çalışmasıy...
        Erzurum'da kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulan mezra ekiplerin çalışmasıy...
        Erzurum'da 321 işletmeye denetim
        Erzurum'da 321 işletmeye denetim
        Erzurumlu iş insanından Gazze için 1 milyon lira bağış
        Erzurumlu iş insanından Gazze için 1 milyon lira bağış
        Başkan Oral'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Başkan Oral'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Erzurum'dan Gazze için destek girişimi
        Erzurum'dan Gazze için destek girişimi
        Aras Elektrik; "Bayram boyunca kesintisiz enerji için sahadayız"
        Aras Elektrik; "Bayram boyunca kesintisiz enerji için sahadayız"