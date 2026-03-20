Erzurum'da kadınların sanayideki varlığı güçleniyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğündeki "Sanayide Kadın Eli" projesiyle sektörde kadın istihdamı artırılıyor.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu, 2 yıldan fazla süredir kadın girişimciliğini desteklemek ve sanayide kadın istihdamını artırmak için çalışmalar yürütüyor.



Kurul üyeleri, organize sanayi bölgesindeki çok sayıda firmayla protokoller imzalayarak kadınların farklı sektörlerde iş bulmasını sağladı.



"Sanayide Kadın Eli" projesiyle 200'den fazla kadının iş sahibi olduğu proje, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü desteğiyle devam ediyor.



- "Erzurum kadını güçlü ve iradelidir"



Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları, AA muhabirine, kurulun 2 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini söyledi.



Girişimciliği geliştirmeyi, hem nitelik hem de nicelik olarak artırmayı amaçladıklarını ifade eden Alioğulları, şunları kaydetti:



"Bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan biri de 'Sanayide Kadın Eli' projemiz. 18 senedir sanayi sektörü içinde çalışan bir iş insanıyım. Buranın coğrafyasını da iş dünyasını, ekonomisini de yakından bilen biriyim. İşe başladığım zaman birçok kadın gibi ben de sıkıntılar yaşadım. Fakat bunları azmimizle, çalışma hevesimizle ve kararlılığımızla bertaraf edip işimize baktık. Erzurum kadını, içinde bulunduğu kültür ve coğrafyadan kaynaklı olarak güçlü ve iradelidir. Bu gücümüzü pozitif anlamda geliştirip kendimize ve şehrimize faydalı işler yapmak için kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Erzurum kadını hem sanayi sektöründe hem de diğer sektörlerde gün geçtikçe kendi farkını ortaya koyuyor."



Alioğulları, Erzurum'un sanayileşmesinin her geçen gün ilerlediğini belirterek, organize sanayi bölgesinde bulunan firmalarla kadın istihdamı için proje yürüttüklerini anlattı.



- "200'den fazla kadın, projeyle işe başladı"



Çalışmalarından bahseden Alioğulları, "Özellikle sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızla iyi niyet mektupları ve protokoller imzalayıp kadınlarımızın sanayi sektöründe istihdam edilmesi için faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Biz 'Kadın yapamaz' algısını ortadan kaldırmak istiyoruz. 200'den fazla kadın, projeyle işe başladı. Kadın istihdam sayısını sanayi sektöründe artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



ETSO ve İŞKUR desteği ile projenin devam ettiğini söyleyen Alioğulları, "Kadınların da her sektörde istihdama katkı sağlamasıyla, şehrimiz gün geçtikçe sanayi alanında gelişim sağlayacak." dedi.



Projeye destek veren bir tekstil firmasının genel müdürü Süleyman Yıldız ise çalışanlarının yüzde 85'inin kadın olduğuna işaret ederek, "Bu tür projeleri her zaman destekliyoruz. Erzurum'u kalkındırmak için, kadınları iş sahasında daha çok görmek için her zaman yanlarındayız." dedi.

