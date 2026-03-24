Erzurum'da polisin "dur ihtarına" uymayan sürücünün ehliyetine el konuldu

Erzurum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden toplam 211 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ile Asayiş Şubesi Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Terminal Caddesi'nde "dur" ihtarına uymayan A.C'nin (20) kullandığı 25 ADY 317 plakalı motosiklet sürücüsünü, kovalamaca sonunda Fuar Yolu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda önünü keserek yakaladı. Ekiplerce sürücüye "dur" ihtarına uymamak, kasksız motosiklet sürmek, sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve abart egzoz kullanmaktan 211 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca motosiklet trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.