        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Türk Ticaret Bankası Erzurum Şubesi törenle hizmete açıldı

        Türk Ticaret Bankası Erzurum Şubesi törenle hizmete açıldı.

        Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nde (DAİB) düzenlenen şube açılışında konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, Türk Ticaret Bankasının çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Bankanın belli bir yaşın üzerindekiler tarafından çok yakinen bilindiğini ve öğrenciliği döneminde bankada hesabının olduğunu ifade eden Baruş, "Bu banka yeniden hayat buluyor, tabii ki ihracatçılarımıza destek olmak üzere hayat buluyor. Bu bizim açımızdan çok sevindirici." dedi.

        Baruş, banka şubesinin bölgeye ve ihracatçılara ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

        Açılışın ihracatçılara ve ülke ekonomisine hayırlar getirmesini temenni eden Baruş, "İhracatçılarımız ülke ekonomisine katkı vermek ve bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmek için finansmana ihtiyaç duyuyor. Bu finansmanı gerçekleştirmek üzere Türk Ticaret Bankasının ilimizde faaliyete geçmesi, il ekonomisi açısından büyük önem taşıyor." diye konuştu.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de Erzurum'a söz konusu banka şubesinin açılması için imza atıp emek verdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

        "Banka, özellikle renklerini Türk bayrağından alması ayrı bir özellik taşıyor. Sadece üretmek değil, üretirken özellikle finansman anlamında çok farklı şeyleri yapacak, gelecekle ilgili çok büyük projelere sadece para veren değil de projelere ortak olacak banka olarak değerlendiriyoruz. Erzurum'da bu bankayı açmamak olmazdı. Bankanın açılışını ve istişare toplantısını burada yapmaktan mutluyum. İnşallah bankanın ihracata, yatırıma, üretime ve istihdama katkısı olur."

        Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil ise ihracatçıların bankası olarak faaliyet sürdürdüklerini ve Erzurum'da şube açtıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, şube için lokal imkan veren DAİB Başkanı Ethem Tanrıver ve yönetime teşekkür etti.


        Konuşmaların ardından kurdele keserek banka şubesinin açılışını yapan protokol ve katılımcılar, daha sonra bankayı gezerek incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

