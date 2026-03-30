Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Feridun Fazıl Özsoy vefat etti

        Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Onursal Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 69 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 23:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Feridun Fazıl Özsoy vefat etti

        Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Onursal Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 69 yaşında hayatını kaybetti.

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özsoy'un Erzurum basınına uzun yıllar emek verdiğini belirtti.


        Sekmen, "Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Vekilimiz, DAGC Onursal Başkanı'mız kıymetli kardeşim Feridun Fazıl Özsoy'un vefatını derin bir teessürle öğrendim. Şehrimizin medya hafızasında müstesna bir yere sahip olan merhuma yüce Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve basın camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Erzurumspor FK'den yapılan açıklamada, Özsoy'un kent basını açısından önemli biri olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı, Erzurum basınının duayen isimlerinden Feridun Fazıl Özsoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere basın camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

        DAGC'dan yapılan açıklamada da "Cemiyetimiz Onursal Başkanı, meslek büyüğümüz Feridun Fazıl Özsoy, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İsrail Meclisi, idam cezası yasasını onayladı
        İsrail Meclisi, idam cezası yasasını onayladı
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        İstanbul’da sağanak hayatı durdurdu
        İstanbul’da sağanak hayatı durdurdu
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi 678 milyon liralık yeni araç filosunu tanıttı
        Türk Eczacıları Birliği'nden kundaklama girişimine sert tepki
        IV. ulusal ETÜ psikoloji öğrenci zirvesi "Terapi odasının kapıları aralanıy...
        Minik ellerin doğaya dokunuşu Bilge Orman'dan hayran bırakan sergi
        128 Tıp Fakültesi arasında 3. Sırada Atatürk Üniversitesi, Tıp ve sağlık al...
        Türk Ticaret Bankası Erzurum Şubesi törenle hizmete açıldı