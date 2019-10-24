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Patlıcan sapının bilinmeyen faydaları

İHA

Dr. Fevzi Özgönül, patlıcan sapının faydaları hakkında bilgiler verdi.

Patlıcan sapının bilinmeyen faydaları

Dr. Fevzi Özgönül, patlıcan sapının faydaları hakkında bilgiler verdi.
Dr. Fevzi Özgönül, “Çoğu kişi tarafından bilinmediği için hiç kullanılmadan kesilip çöpe atılan patlıcan sapının bilinmeyen çok önemli faydaları var. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara karşı bize yardımcı olur. A, B1, B2 ve C vitaminlerini içeren patlıcan sapı hemoroid, cilt ve saç sağılığı gibi sorunlarımızı gidermeye, hatta bağışıklık sistemimizin de güçlenmesini sağlar. A ve B1 vitaminleri sayesinde göz sağlığına katkıda bulunan patlıcan sapı, sahip olduğu lifli yapı sayesinde sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına destek olur. C vitamini ile cilde parlaklık verir ve solunum yolu hastalıklarına karşı korur. Sahip olduğu doğal nikotin ile sigarayı bırakmak isteyen kişilere kolaylık sağlar. Ispanaktan sonra en zengin demir içeren sebze olan patlıcan sapı yorgunluğun giderilmesini ve demir emiliminin artmasını sağlar. İnsülin direncini dengeler. Antioksidan yapısından da zengin olduğu için vücudumuzdaki toksinlerin atımını kolaylaştırır. Bu kürü uygularken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunuyor. Bu 5 günlük süreç içerisinde bulgur, domates, turşu, sirkeli, mayalı ve acılı (pul biber, isot ve acı biber)yiyeceklerden uzak durmanızda fayda var. Çünkü bu besinler hemoriod gibi hastalıkları tetikleyebilir” dedi.
Dr. Özgönül, patlıcan saplı karışım tarifi hakkında şu bilgileri verdi:
“Malzemeler: 10 patlıcan sapı, 12 bardak su, 1/2 çay bardağı limon suyu, 1 tatlı kaşığı tuz. Hazırlanış: Kesilen patlıcan saplarını bir tencereye alın ve malzemeleri ekleyin. Kaynayıncaya kadar kapağını açmamaya dikkat edin, hatta soğutmak için dahi açmayın. Yeteri kadar soğuduktan sonra buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Hazırladığınız bu karışımı 5 gün boyunca sabah akşam aç karnına için.”

ERZURUM

24 Ekim 2019 Perşembe

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