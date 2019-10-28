AK Parti Erzurum Milletvekili \u0130brahim Aydemir, t\u00fcm \u00fclkenin oldu\u011fu gibi, Erzurum ve ona mana veren dada\u015flar\u0131n T\u00fcrkiye nin i\u00e7 ve d\u0131\u015f meselelerinde ortak bir duru\u015f ve beraberlik sergiledi\u011fini, bu kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131n Akif\u00e7e bir ifadeyle \u2018Toplu vurduk\u00e7a y\u00fcrekler, onu top sindiremez.\u2019 mesaj\u0131n\u0131 i\u00e7erdi\u011fini kaydetti. \u2018DADA\u015eLAR CUMHURBA\u015eKANIMIZA MUHABETTE M\u00dcTTEF\u0130K\u2019 Hemen t\u00fcm dada\u015flar\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n izledi\u011fi Suriye politikas\u0131yla d\u00fcnyaya insanl\u0131k dersi verdi\u011fini, milli irade vicdan ve ecdat asaletini ortaya koydu\u011funu ifade etti\u011fini belirten Milletvekili Aydemir, \u2018Dada\u015flar Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n bir dirili\u015f d\u00f6nemi ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 ve k\u00fcresel boyutta tarih ve insanl\u0131k dersi verdi\u011finde m\u00fcttefiktir. \u2018 dedi. AYDEM\u0130R \u015e\u00dcKR\u00dcPA\u015eALI DADA\u015eLARLA \u0130ST\u0130\u015eARE ETT\u0130 Milletvekili Aydemir Erzurum saha \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na \u015e\u00fckr\u00fcpa\u015fa\u2019da devam etti. \u015e\u00fckr\u00fcpa\u015fa Mahallesinde dada\u015flarla me\u015fverette bulunan Milletvekili Aydemir, \u2018Gitti\u011fimiz her yerde Suriye politikam\u0131za d\u00f6n\u00fck b\u00fcy\u00fck destek a\u00e7\u0131klamalar\u0131na muhatap oluyoruz. \u015e\u00fckr\u00fcpa\u015fa muhitinde bir araya geldi\u011fimiz hem\u015ferilerimizin de, Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019a iktisadi geli\u015fmelerin olumlu seyri ile ter\u00f6rle destans\u0131 m\u00fccadeleden dolay\u0131 minnettarl\u0131klar\u0131 var. Dada\u015f feraset ve idrakini ortaya koyan bu duru\u015fu y\u00fcrekten payla\u015ft\u0131k. \u2018 dedi. ALTINBULAK DURA\u011eINDA G\u00dcNDEM ELE ALINDI Milletvekili Aydemir\u2019in Erzurum \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda bir di\u011fer isti\u015fare adresi Alt\u0131nbulak\u2019t\u0131. Dada\u015flarla \u00fclke ve il g\u00fcndemine dair fikir teatisinde bulunan Milletvekili Aydemir, yapt\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirmede, \u201c \u201cYand\u0131 can\u0131m tende ey ruhi revan\u0131m bir su ver\/ Kurudu saki hararetten dehan\u0131m bir su ver\u201d diyen Tivnikli Kami\u2019nin k\u00f6y\u00fc Alt\u0131nbulak\u2019tayd\u0131k. Tar\u0131msal desteklere te\u015fekk\u00fcr eden g\u00fczel hem\u015ferilerimiz, ter\u00f6rle m\u00fccadeleye ve d\u0131\u015f politikadaki duru\u015fa da \u015f\u00fckran ifade ettiler. M\u00fcte\u015fekkiriz\u2019 kayd\u0131n\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc. \u201c\u015eEH\u0130TLER \u015eEREF\u0130M\u0130Z, A\u0130LELER\u0130 BA\u015e TACIMIZ\u201d Vatan i\u00e7in can verme s\u0131rr\u0131na mazhar olan \u015eehit Sezai Ek\u015fio\u011flu\u2019nun kabrini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, \u015eehit Ailesine taziyelerini sundu. Aydemir, \u201cAc\u0131s\u0131n\u0131 g\u00f6nl\u00fcne g\u00f6m\u00fcp \u201cVatan sa\u011f olsun\u201d diyenlerle ne kadar iftihar etsek azd\u0131r. \u015eehitler \u015ferefimiz, aileler ba\u015f tac\u0131m\u0131z. \u2018 dedi. KARDELEN TV\u2019DE G\u00dcNDEM \u00d6ZEL Milletvekili Aydemir Erzurum etab\u0131 saha \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda Kardelen TV\u2019nin konu\u011fu oldu. Aydemir, Moderat\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc Prof. Dr. Mevl\u00fct \u00d6zmen\u2019in yapt\u0131\u011f\u0131 G\u00fcndem \u00d6zel program\u0131nda Gazeteci Esat Bindesen ve Gazeteci Ayhan T\u00fcrkez\u2019in sorular\u0131n\u0131 cevapland\u0131rd\u0131, \u00fclke ve il g\u00fcnceline dair yorumlarda bulundu. BAYBURT \u00c7ALI\u015eMASI AK Parti Erzurum Milletvekili \u0130brahim Aydemir, Artvin etab\u0131ndan sonra Genel Merkez koordinasyonunda Bayburt ilinde \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fctt\u00fc. Bayburt\u2019u; \u201cGence ile Karaba\u011f \u0131\/ Semerkant Buhara Da\u011f\u0131\/ Kurup Ke\u015fmir de ota\u011f\u0131\/ Horasan dan ya\u011fa z\u00fclf\u00fcn\u201d diyen Zihni\u2019nin vatan\u0131, Dede Korkut ota\u011f\u0131 \u2018 ifadeleriyle tan\u0131mlayan Milletvekili Aydemir, Bayburt AK Parti Te\u015fkilatlar\u0131yla bir araya geldi. ESNAF BULU\u015eMASI Bayburt AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Hac\u0131 Ali Polat, Merkez il\u00e7e Y\u00f6neticileri ve Belediye Ba\u015fkanlar\u0131yla isti\u015farelerde bulunan Milletvekili Aydemir, daha sonra il\u00e7e e\u015fraf ve esnaf\u0131yla bulu\u015ftu. Aydemir yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u2018Bayburt, y\u00fcre\u011fini vatana, millete hasretmi\u015flerin yurdu. Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za ve h\u00fck\u00fcmet etme tarz\u0131na m\u00fcsbet bak\u0131\u015f \u00e7ok y\u00fcksek. Ter\u00f6re d\u00f6n\u00fck m\u00fccadeleye tam destek veren Bayburt\u2019un g\u00f6nl\u00fc gani insanlar\u0131, ekonominin olumlu seyrinden duyduklar\u0131 memnuniyeti de payla\u015ft\u0131lar. Minnettar\u0131z\u2019 ifadelerini kulland\u0131.