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Tanfer, ikinci kez Erzurum Kent Konseyi Başkanı seçildi

İHA

Erzurum Kent Konseyi Genel Kurulu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Kent Konseyi Başkanlığını başarılı bir şekilde sürdüren eski AK Parti Erzurum İl Başkanı Hüseyin Tanfer, ikinci kez Erzurum Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçildi.

Tanfer, ikinci kez Erzurum Kent Konseyi Başkanı seçildi

Erzurum Kent Konseyi Genel Kurulu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Kent Konseyi Başkanlığını başarılı bir şekilde sürdüren eski AK Parti Erzurum İl Başkanı Hüseyin Tanfer, ikinci kez Erzurum Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer’i yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti. Başkan Tanfer’in Erzurum’a başarılı hizmetler yaptığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kent Konseyi Genel Kurulu’nda yeniden bu önemli göreve layık görülen değerli Hüseyin Tanfer kardeşimizi tebrik ediyorum. Erzurum’umuz için inşallah hep beraber güzel projelere imza atacağız. Başarılar diliyorum.” diyerek Kent Konseyi Başkanı Tanfer’e onur plaketi takdim etti.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in Erzurum’a mesai saati gözetmeksizin başarılı bir şekilde şehrin kalkınmasında önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, “Beni bu önemli göreve layık gördüğünüz için Kent Konseyi adına huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizim hiçbir siyasi ve ideolojik görüşe bağlı kalmadan şehrimize şehrin en büyük sivil inisiyatiflerinden biri olan Erzurum Kent Konseyi olarak, şehrimize sahip çıkmak, kamuoyu önünde bir farkındalık oluşturmak, şehrimizde bir pozitif enerji ve sinerji oluşturmak için Erzurum için varız. Şehrimizin değerlerine sahip çıkarak Dadaşlık ruhu, sevgisi içinde hep beraber şehrimize nasıl katkı sağlanması gerekirse bu şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli destekleriyle, değerli Milletvekillerimizle, Valimizle, Kaymakamlarımızla, Belediye Başkanlarımızla, yüksek teknolojiyle şehrimizi kalkındırmak istiyoruz. Sorunlar bitmeyecek fakat bizim sorun çözme kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Biz her şeyi bilemeyiz. Ancak hep birlikte bir oluşum içinde bulunduğumuzda hedeflerimize ulaşmak çok daha hızlı ve başarılı olacaktır. Bunun için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen ile birlikte büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu şehir medeniyetlerin en güçlü dönemlerine şahit olmuştur. Elimizde koca bir bereket var. Çok kıymetli bir coğrafyada yaşıyoruz. Sizin derdiniz bizim derdimiz, sizin vizyonunuz, bizim vizyonumuz, sizin yapmak istedikleriniz bize ufuk açacak, yol açacak, kent konseyinden çıkan her sonuç bize yol haritası olacak, bir emir telakki edeceğiz, yakın takipçisi olacağız. O yüzden kent konseyini çok önemsiyor ve değerli buluyorum. Bize gelen her doğru fikri uygulamaya döktüğümüzde bizi kimse tutamaz. Bize düşen birlik ve beraberlik içerisinde ortak hareket etmektir. Her şey kadim şehrimiz Erzurum’umuz içindir.” diye konuştu.
Başkan Tanfer, daha sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e Kent Konseyi’nin onur plaketini takdim etti.

ERZURUM

05 Kasım 2019 Salı

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