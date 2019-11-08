Arazi kavgasını ayırmak isterken kalp krizi geçirerek öldü

Erzurum’da iki grup arasında çıkan arazi kavgasını ayırmak isteyen bir kişi kalp krizi geçirerek öldü.

Olay, Erzurum’un Tekman ilçesi Beyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ş. ve K.Ş. isimli şahıslar ile F.C., Y.C., S.C. ve D.C. isimli şahıslar arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.C., K.Ş. ve E.Ş. taş ve sopayla F.C. ve Y.C. ise tabanca ile hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Olay esnasında Ş. ailesinin misafiri olan A.E. ise kavgayı ayırmak için araya girdiği sırada fenalaşarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay ile ilgili gözaltına alınan E.Ş. ve D.C. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Hınıs Cezaevine gönderilirken, K.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olay sırasında kullanılan tabanca ele geçirilmezken, jandarma incelemelere devam ediyor.

ERZURUM 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:19

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