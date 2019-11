Kamu Görevlileri Etik Kurulu Toplantısı Erzurum’da yapıldı

Yerel yönetimlerde etik değerlerle hizmet verilmesini destekleyecek ve reform etkisi oluşturacak etik kuralları oluşturmak amacıyla düzenlenen ‘Kamu Görevlileri Etik Kurulu’ 3’üncü toplantısı çevre illerden yetkililerin katılımıyla Erzurum’da yapıldı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen, yerel yönetimlerde etik farkındalık projesi kapsamında düzenlenen çalıştayların 3’üncü ayağı Erzurum oldu. Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun, İl özel idare ve belediyeler tarafından sunulan hizmet alanlarında etik davranış kodlarının oluşturulması için ülke çapında gerçekleştirdiği çalıştayda amaç, etik davranış kurallarının yanı sıra hizmet alanında şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve hizmet kalitelerinin ön plana çıkması oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ahlakı; ‘İnsanı insan yapan değerler bütünü’, etiği ise ‘Neyin yapılıp yapılmaması gerektiği hakkında toplumsal normlar ve kurallar sistemi’ şeklinde tanımlayarak konuşmasına başladı. Sekmen, “Kalkınma, değişim, dönüşümden her fırsatta bahsediyoruz. Şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik bizim için en az teknik kurallar kadar önemlidir. Türk toplumu, batı toplumların aksine çok daha olgun davranmaktadır. Ben etik kuralların açık bir şekilde topluma gösterilmesi düşüncesindeyim. Büyükşehir belediyesi olarak yapmış olduğumuz her projenin odağına insanı oturttuk. İstişareler bizim için çok önemlidir. İşi ehline danışmak önemlidir” ifadelerinde bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Anayasamızda belediye, köy ve il özel idareleri şeklinde 3 tane yerel yönetim var. Belediyelerin sorumluluk alanında bulunan nüfus geçmişe göre günümüzde çok daha fazla. Yıllık ortalama en az 20 bin şikayet gelir bize bunların birinci sırada yer alan konu imar yetkisi olduğunu görüyoruz. Personel hareketliliği konusu dördüncü sırada geliyor. İçişleri bakanlığında yapmış olduğumuz bir çalışmada yargıya intikal eden 500 dosya incelenmesi sonucunda Bir yada 2 tanesinde yöneticinin hüküm giydiği görülmektedir. Yerel yönetimlerin yapmış olduğu iş ve işlemlerde her şey hukuka uygun ancak etik mi tartışılır. Kamu kaynağını kullananların etik açıdan çok dikkat etmesi gerekir” diye konuştu.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan ise Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye önermiş olduğu etik ile ilgili projeden bahsetti. Toptan, “Seçilmiş ve atanmışların yereldeki kodlarına talip olduk. Uygulamasını yapıyoruz. Ankara’da oturup neler yapabiliriz demek yerine biz Anadolu’ya gidelim, yerel yöneticilerimizle biz bire bir konuşalım dedik ve önce Gaziantep, sonra Trabzon şimdi ise Erzurum’a geldik” dedi. Halkın yüzde 90’lara varan bir memnuniyetsizliği söz konusu, vatandaşın kaygısı var. Algı bu ama olguyla örtüşmüyor. Yerel yöneticilerimiz bu kadar olumsuzluğu hak etmiyor. Seçilmiş adam seçilmiştir” şeklinde konuştu.

Çalıştaya Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli de katıldı.

