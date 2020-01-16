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Buz tutan kentin kuşlarına sıcak yuva

DHA

ERZURUM'da lise öğrencileri, kış aylarında soğuktan donma tehlikesi geçiren kuşlar için hazırladıkları evleri ağaçlara astı. Kuş evlerin içine ve çevresine yiyecek bırakan öğrenciler, kuşlara sıcak bir yuva vermenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

ERZURUM'da lise öğrencileri, kış aylarında soğuktan donma tehlikesi geçiren kuşlar için hazırladıkları evleri ağaçlara astı. Kuş evlerin içine ve çevresine yiyecek bırakan öğrenciler, kuşlara sıcak bir yuva vermenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi.
Merkez Aziziye ilçesindeki Özel Bilge Koleji'nin öğrencileri okullarında coğrafya öğretmeni Elif Aydoğan öncülüğünde ahşaptan 30 kuş evi yaptı. Öğrenciler, yaptıkları bu evleri milli takım başta olmak üzere tuttukları futbol takımlarının renklerine boyadı. Son hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, öğretmenleri Elif Aydoğan ve okul müdürü Abdullah Samancı ile birlikte yürüyerek yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Atatürk Üniversitesine ait ormanlık alana gitti. Öğrenciler içini sıcak olması için talaşla doldurdukları yuvaları, yiyecek de koyarak merdivenle çıktıkları ağaçlara astı.
Bu çalışmanın bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyleyen coğrafya öğretmeni Elif Aydoğan, karasal yaşam çalışmalarında bu yılki ana temalarının kuşlar olduğunu ifade etti. Aydoğan, "Öğrencilerle birlikte yaptığımız kuş yuvalarını rengarenk boyayıp okulumuza yakın olan üniversiteye ait ormanlık alandaki çam ağaçlarına astık. Buradaki temel hedefimiz yaşanabilir dünya için kitlesel olarak çalışmak olduğunu vurgulamaktı. Örnek bir başarıya imza attığımızı düşünüyorum" diye konuştu
'HAYVANLARIN SOĞUKTAN VE AÇLIKTAN ÖLMESİNİ ENGELLEMEK İSTEDİK'
Okulun 11'inci sınıf öğrencilerden Ceren Bala da yaptığı kuş evini Galatasaraylı olması nedeniyle sarı-kırmızıya boyadığını belirtti. Tüm kuş evlerinin rengarenk boyandığını belirten Bala, "Yaşadığımız şehir bazen kutuplar kadar soğuk olabiliyor. Bitki örtüsünün de tamamen karla kaplı olması nedeniyle doğada yaşayan canlılar ya soğuktan ya da açlıktan ölüyor. Biz de bunun önüne biraz olsun geçebilmek ve örnek olması adına böyle bir girişimde bulunduk. Çok da güzel oldu. Bu yuvaları sık sık ziyaret edip kırılanlar varsa onarıp içerisine yiyecek koyacağız" dedi.
'DÜNYAYI GÜZELLEŞTİREN HAREKETLER YAPIYORUZ'
Bilge Koleji'nin Kurucu Müdürü olan Abdullah Samancı ise, amaçlarının kuşların ölümünü önlemek ve karasal yaşamdaki yerlerini korumak olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Okuldaki eğitim ve öğretimin yanı sıra hep beraber hikaye yazarak bu hikayeyi hayallerimiz ile süslüyoruz. Dünyayı güzelleştiren hareket neyse onu yapıyoruz. Her insanın yüreğine, hayatına güzellik ve iyilikle dokunuyoruz. Önce çevreyi, daha sonra ise dünyayı iyilikle donatmak istiyoruz. Eğitimdeki başarımızı bu tür örnek sayılabilecek sosyal projelerle taçlandırıyoruz. Kuş evlerini de önceden tasarlamıştık, uygulamaya dökerek ağaçlara astık. Amacımız kuşların karasal yaşama uyum sağlaması ve onlara yardımcı olmak. Öğrencilerimize, bu proje ile birlikte yaşadığımız diğer canlılara paylaşmayı ve onlara yardımcı olmayı öğrettik."

ERZURUM

16 Ocak 2020 Perşembe

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