Kış turizmi Araplara tanıtılacak

KUZEYDOĞU Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) 119'uncu yönetim kurulu toplantısı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde yapıldı. Yönetim Kurulu, bölgede yapılacak kış turizmi tanıtımına Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Rusya'daki tur operatörleri ile gazetecilerin davet edilmesine karar verdi.

KUDAKA 119'uncu yönetim kurulu toplantısı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde yapıldı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlık ettiği toplantıda KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetler hakkında yönetim kurulu üyelerine bilgi verdi. Toplantıda, KUDAKA'nın 2020 çalışma programı ve bütçesi ele alındı. Yönetim kurulu, bölgede yapılacak olan kış turizmi tanıtım etkinliğine Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Rusya'da faaliyet gösteren tur operatörleri ve basın mensuplarının davet edilmesine karar verdi.FOTOĞRAF



ERZURUM 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:54

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