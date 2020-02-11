Şehirder: “KKTC Cumhurbaşkanı açıklamalarıyla Türk varlığına ihanet etmiştir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehirder: “KKTC Cumhurbaşkanı açıklamalarıyla Türk varlığına ihanet etmiştir

İHA

Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) Yönetim kurulu bir yaptığı yazılı basın açıklamasıyla KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Kıbrıs'ın bağımsızlığı için can veren şühedaya ve tüm gücüyle KKTC'ye destek veren Türkiye'ye karşı ihanet içeren açıklamalarını kınadı.

Şehirder: “KKTC Cumhurbaşkanı açıklamalarıyla Türk varlığına ihanet etmiştir

Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) Yönetim kurulu bir yaptığı yazılı basın açıklamasıyla KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs’ın bağımsızlığı için can veren şühedaya ve tüm gücüyle KKTC’ye destek veren Türkiye’ye karşı ihanet içeren açıklamalarını kınadı.
Kıbrıs tabii ki Türktür Türk kalacak!
ŞEHİRDER Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklama şöyle:
“Aşağıdaki cümlelerin kim tarafından söylendiğini kapatsak okuyan herkes, buna Rumlar da dahil bu cümlelerin bir Ruma yahut Rum yanlısına ait olduğunu zorlanmadan ifade edecektir.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, İngiliz The Guardian'a yaptığı açıklamalarda federal çözüme tez zamanda varılmazsa bölünmüşlüğün kalıcı hale geleceğinden korkması ve ayrıca Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istediklerini belirtirken, Türkiye'ye bağlanma ihtimalini 'korkunç' olarak nitelemesi tam bir skandaldır. ‘Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır.” siyasetini 1950’lerin sloganı olduğunu ve bunun hiçbir gerçekle ilgisinin olmadığını söylemesi tam bir akıl izan işi değildir. Akınc açıklamasının devamında KKTC’nin ‘Ankara tarafından yutulabileceğini’ ve ‘de facto Türkiye iline dönüşebileceğini’ söylemesi eminiz ki Rum tarafını ziyadesiyle mutlu ve memnun etmiştir.
Rumların sözcüsü ancak bu kadar olur
Kıbrıs Cumhurbaşkanına bu haddini aşan sözlerini, Türkiye’nin Suriye politikalarına veya Akdeniz’deki sondaj çalışmalarından rahatsız olan birilerinin söylettiği apaçık ortadadır. Yaklaşan Kıbrıs seçimlerine 1571’de Türklerin karşısında yer alanların yanında girmek Mustafa Akıncı’yı başarılı olacağı yönünde inandırmışa benziyor. Bu inancının karşılığını Kıbrıs’ta hatırı sayılır taraftar bulmasıyla görmeye başladı bile. Kendisinin ve taraftarlarının göremediği şey ise 1918’den beri İslam topraklarında oluşmaya başlayan “vatana ihanet” damarının organik bir temsilcisi olduklarıdır.
Kıbrıslı Niyazi Berkes “Unutulan Yıllar” adlı kitabının (İletişim, 2005) 27. sayfasında diyor ki: “(Birinci Cihan Harbi sonunda) umutsuzluğa düşen (Kıbrıslı) Türk halkının ister istemez İngiliz idaresini artık yalnız bir oldubitti olarak değil, Yunan “tehlikesine” karşı bir dayanak olabileceğini benimsemeye başlaması” Kıbrıs’ta yaşayan halklar için bir zıtlık oluşturmuştur. “Anadolu’da İstiklal Harbini Türklerin kazanması Kıbrıs’taki Rum halkını bir Türk düşmanı değil, İngiliz düşmanı yapmıştır.” Bu zıtlık Kıbrıs Türk halkını ne yapmıştır sorgulamak lazım. Kıbrıs medyası şu sıralar takip edilirse hem söylemek istediğimiz net bir şekilde anlaşılır, hem de sorduğumuz soru bir cevaba kavuşur. O zamanlar umutsuzluğa düşülmüştü, şimdi vefa borcu mu ödeniyor? Mandacılığı kabul etmeyerek “Ya istiklal, ya ölüm” diyen bir millete, Mustafa Akıncı “Bu Türkiye’nin de yararına olacaktır!” diyerek aslında bırakın hadsizlik etmeyi ateşle oynadığını beyan etmektedir.
Sözlerinin altında kalmaya mahkûmdur
“Asıl cevap, elbette halkın vereceği cevaptır” diyerek bir referandum çağrısında bulunan Akıncı seçim öncesi kamuoyu yoklama hevesinde. Gerçekte ise uluslararası planda Türkiye’nin elini zayıflatmak. Akıncı’nın bu açıklamalarını Türk topraklarına açıktan bir saldırı olarak kabul ediyoruz ve karşılık olarak 1974’ü hatırlatıyoruz. KKTC’nin bir Türk vatanı olması, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağımlılığı bir seçim malzemesi yapılamayacak kadar ağır konudur. KKTC Cumhurbaşkanı bu ağırlığı kaldıramamıştır ve bu sözlerinin altında ezilmeye mahkûmdur. Kendisine Türk varlığına karşı ihanet içerisinde olduğunu hatırlatıp şiddetle kınıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burun estetiğinde bu detay önemli
YEREL HABERLER Burun estetiğinde bu detay önemli
Bitmeyen uyku isteğine dikkat
YEREL HABERLER Bitmeyen uyku isteğine dikkat
Karabekir Ortaokulu’nun perdeleri yenilendi
YEREL HABERLER Karabekir Ortaokulu’nun perdeleri yenilendi
Astım hastaları spor yapabilir mi?
YEREL HABERLER Astım hastaları spor yapabilir mi?
Forum Erzurum’da hayaller gerçek oluyor Seat Ateca kazanan talihli belli oldu
YEREL HABERLER Forum Erzurum’da hayaller gerçek oluyor Seat Ateca ...
Ciltte oluşan lekelere dikkat
YEREL HABERLER Ciltte oluşan lekelere dikkat
Erzurum’da buz tutan şadırvanlar adeta şelaleye döndü
YEREL HABERLER Erzurum’da buz tutan şadırvanlar adeta şelaleye döndü
Ciltte oluşan aşırı kuruluğa dikkat
YEREL HABERLER Ciltte oluşan aşırı kuruluğa dikkat
Göz kapağı düşüklüğü yorgun ifadeye sebep oluyor
YEREL HABERLER Göz kapağı düşüklüğü yorgun ifadeye sebep oluyor
Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor
YEREL HABERLER Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor
Kadınlarda kaş problemine dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda kaş problemine dikkat
Palandöken'de buz şöleni
YEREL HABERLER Palandöken'de buz şöleni
ASİMED Başkanı Eğilmez: “PKK/PYD/YPG terör örgütünün en önemli kampı Avrupa’dır”
YEREL HABERLER ASİMED Başkanı Eğilmez: “PKK/PYD/YPG terör örgütünün ...
Farkındalık oluşturmak için kapı kapı dolaştılar Kırsal alandaki kadınlara Meme Kanseri konusunda farkındalık kazandırılması projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Farkındalık oluşturmak için kapı kapı ...
Erzurum’da 14 ilçede okullar 1 gün tatil edildi
YEREL HABERLER Erzurum’da 14 ilçede okullar 1 gün tatil edildi
Başkan Orhan’dan DAGC’ye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan DAGC’ye ziyaret
Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Atatürk Üniversitesi’nde gerçekleşti
YEREL HABERLER Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Atatürk ...
BB Erzurumspor - Keçiörengücü: 1-0
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Keçiörengücü: 1-0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (Maç ...
'Dut pekmezi Erzurum'undur'
YEREL HABERLER 'Dut pekmezi Erzurum'undur'
Ak Parti Erzurum’da teşkilat için seçim startı verdi İl Başkanı Öz: “Halkın isteklerine duyarlı bir lidere sahibiz” Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen: “New City’in yeri satılacak”
YEREL HABERLER Ak Parti Erzurum’da teşkilat için seçim startı ...
Aydemir’in son kitabı çıktı Dilin Dramatiği okuyucusuyla buluştu
YEREL HABERLER Aydemir’in son kitabı çıktı Dilin Dramatiği ...
Dişlerde oluşan çapraşıklıklara dikkat
YEREL HABERLER Dişlerde oluşan çapraşıklıklara dikkat
Aziziye’de yıkım çalışmaları Kar kış demeden yıkım çalışması yapılıyor Başkan Orhan; “Metruk yapılar ile suç unsurlarını ortadan kaldırıyoruz”
YEREL HABERLER Aziziye’de yıkım çalışmaları Kar kış demeden yıkım ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X