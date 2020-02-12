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BBL ile ''sonsuz gençlik'' mümkün

İHA

Op.Dr. Arif Eroğlu, BBL teknolojisi hakkında bilgi verdi.

BBL ile ''sonsuz gençlik'' mümkün

Op.Dr. Arif Eroğlu, BBL teknolojisi hakkında bilgi verdi.
Op.Dr. Arif Eroğlu, serbest radikallerle savaşırken daha genç ve dinç görünmek için medikal estetikte yardım alacağımız teknolojinin BBL olduğunu belirtti.
“Yüzümüze gösterdiğimiz özen, kedimize verdiğimiz değeri en önemli göstergesi” diyen Opr. Dr. Arif Eroğlu, BBL’ın antiaging ve gençleşmede son derece etkili bir estetik uygulaması olduğunu ve BBL etkisinin çok uzun yıllar cildimizin aldığı hasarları tamir ederek ortadan kaldırdığını söyledi.
Op.Dr. Arif Eroğlu “Çeşitli dalga boylarından oluşan BBL enerjisi cilt altı dokuda elastin kolajen uyarımı yaparak sıkılığı arttırırken, kırışıklıkları açıp, lekeleri silerek cildi temiz bir görünüme ve gençlik ışıltısına kavuşturuyor. BBL, doğal yapıyı onarmaya dayalı en etkin ve bilimsel naturel bir antiaging metodu. Stanford üniversitesinde, BBL uygulanan hastalarda yapılan tıbbi bir çalışmada BBL teknolojisinin, ciltteki genetik yapıları yenileyerek hücre ve dokuların yaşını gençleştirdiği gösterildi. 1293’ün geni tamir ederek yenileyen ve gençleştiren BBL’ in, ayda 1 kez olmak üzere toplam 3 kez uygulandığında, cilt yaşını 10 yaş geriye götürdüğü kanıtlandı” dedi.
BBL, cildi tamir ettiğini, gençleştirdiğini ifade eden Op.Dr. Eroğlu, “Çene konturunu çıkarıyor, yanaklarda sağladığı gerginlikle elmacıklardaki yağ yastıkçıklarını yukarı alıyor, nazolabial sulkusları açıyor, yüze üçgensi bir form veriyor. BBL sadece bir cilt gençleştirme uygulaması değildir aynı zamanda bir yüz germe yöntemi olarak kabul edilebilir. Cilt kanserine ve güneşin zararlı etkilerine karşı tedbir almak istiyorsanız BBL ile mutlaka tanışmalısınız. Zamanla güneş ve çevresel faktörlerle yüzümüzde lekeler, kırışıklıklar ve sarkma meydana gelir. BBL uygulamasıyla elastikiyet kaybı, cilt altı bağ dokusunda azalma ve yaşın ilerlemesine bağlı karşı konulamaz cilt gevşekliği önlenir, cilt yaşı gençleştirilir. BBL, "Geniş Spektrumlu Işık" anlamına gelen “Broad Band Light” kelimelerinin baş harflerinden oluşur. BBL, 560 1200 nm arasında çeşitli dalga boyları ile dokularda yer alan farklı kromoforlar ile hedef hücreleri etkiler. Bu sayede lekeler silinir, ince kırışıklıklar kaybolur, cilt gerginleşir ve sıkılaşır, gözenekler daralır, nem miktarı artar, yağ salgısı dengelenir, cilt altı doku kalınlaşır, böylece cilt yeniden yapılanarak yenilenir. BBL cildi onarırken bağışıklık sistemini de güçlendirir. Genetik tamir yaptığından cilt kanserine karşı koruyucudur. BBL; genellikle yüz, boyun, dekolte, el üstleri gibi güneş ışınlarının hasar verdiği bölgelere uygulanır. BBL, yaz, kış uygulanabilir. Gündelik hayatı etkilemez” açıklamalarında bulundu.

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