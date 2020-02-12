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Burun estetiğinde ultrasonik dönemi

İHA

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faik Sağun burun estetiği ameliyatlarında kullanılan ultrasonik cihazları hakkında bilgi verdi.

Burun estetiğinde ultrasonik dönemi

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faik Sağun burun estetiği ameliyatlarında kullanılan ultrasonik cihazları hakkında bilgi verdi.
Yrd.Doç.Dr Ömer Faik Sağun, “Tıp dünyasının son yıllarda büyük bir gelişme göstermesi ile birlikte estetik çeşitlerinin de kendi arasında gruplara ayrıldığı görmekteyiz. Göreceli bir kavram olarak en çok tercih edilenler arasında ise tatbikîde burun estetiği ilk sırada bulunmaktadır. Özellikle tercih eden kişiler tarafından hem güzel, hem de doğal görünümlü bir buruna sahip olma arzusu vurgulansa da, her ikisinin de aynı anda olması da mümkün atlar arasındadır. Her Burun Estetiği için güzel olacak veya çirkin olacak diye bir kavramda söz konusu olmadığı için doğru ve talepler üzerine yapılması durumunda başarılı sonuçlara ulaşmak daha kolay olmaktadır. Beğenmek veya beğenmemek, yakıştırmak veya yakıştırmamakta yine kişinin bakış açısı ile alakalıdır. Baktığımız zaman her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatta da büyük çalışmalar yapılmakta ve teknolojinin son sistemleri kullanılmaktadır” dedi.
Burun estetiği ameliyatlarında kemiklerin şekillendirilmesinin genellikle çekiç ve törpü ile yapıldığını ifade eden Dr. Sağun, “Bu sayede artık burun estetiği ameliyatlarında çekiç ve törpü kullanmadan kemiğe şekil verilebilmektedir. Bu cihazın çalışma prensibinde ses dalgaları kullanılıyor. Cihazın uçları kemiğe dokunduğunda çalışıyor ve şekil verilebiliyor. Ama damara veya yumuşak dokuya dokunduğunda çalışmıyor. Böylece damarsal ve yumuşak doku hasarı minimal olmaktadır . İşlem sırasında çekiçte ve törpüde kullanılan güce gerek olmamaktadır. Kalemle çizer gibi kemiklere rahatlıkla şekil verilebilmektedir. Burun estetiğinde yeni bir yaklaşımın önünü açan ultrasonik burun estetiği 45 yıl içinde artık birçok yabancı ve Türk hekimlerimiz tarafından kullanılmaktadır” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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