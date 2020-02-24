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Avrupa Şampiyonası’nda Erzurumluların gururu oldu

İHA

Erzurum Özel Bilge Koleji 10. Sınıf öğrencilerinden başarılı sporcu Emir Akal "Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Avrupa Şampiyonası’nda Erzurumluların gururu oldu

Erzurum Özel Bilge Koleji 10. Sınıf öğrencilerinden başarılı sporcu Emir Akal “Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterecek.
Hırvatistan’ın Porce kentinde 22 Şubat2 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek “Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası” başladı. Kılıç, flöre ve epe branşlarında toplam 35 sporcu Türkiye’yi temsil edecek. Milli sporcuların hedefi yıllardır olduğu gibi yine madalya ile geri dönmek.
Erzurum’dan Avrupa Şampiyonası’na
Milli sporcularımızdan biri de epe kategorisinde yarışacak olan Özel Bilge Koleji 10. Sınıf öğrencisi Emir Akal. Şampiyonayla ilgili duygu ve düşünlerini ifade eden babası Mustafa Akal “Emir çocukluğundan beri eskrim sporuna ilgili. Aşağı yukarı 5 senedir bu sporu profesyonel olarak yapmakta. Biz ailesi olarak Emir’in her zaman destekçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz. Onunla gurur duyuyorum.” ifadesini kullandı.
Bu Akal’ın ilk başarısı değil
Avrupa Şampiyonası’na katılmak Emir ‘in İlk başarısı değil. 2018 yılında Nevşehir’de düzenlenen Türkiye Okullar arası Yıldızlar kategorisinde eskrim epe branşında Türkiye birincisi olarak altın madalyanın sahibi olmuştu.
Geçtiğimiz yıl ise Konya’da düzenlenen Gençler ve Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi olmuştu. Yine Emir’in Erzurum ili genelinde düzenlenen turnuvalarda şampiyonlukları bulunuyor.
Görüşlerini aldığımız Emir Akal “Çok mutlu ve heyecanlıyım. Avrupa Şampiyonası bir mecrada okulumu, Erzurum’u Türkiye’yi temsil etme fırsatı buldum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Desteklerini benden hiçbir zaman esirgemeyen aileme ve okulum Özel Bilge Kolejine teşekkürü bir borç biliyorum.” açıklamasında bulundu.
Köklü okulun örnek öğrencisi
Emir’in bu başarısında yıllardır eğitim gördüğü okul olan Özel Bilge Kolejinin de katkısı büyük. Erzurum eğitiminde yıllardır söz sahibi olan, akademik başarılarının yanı sıra sporcu yetiştirme kimliğiyle de ön plana çıkan Özel Bilge Kolejinin Kurucu Müdürü Abdullah Samancı görüşlerini dile getirdi “Emir akademik olarak da oldukça başarılı bir öğrenci. Okul olarak Emir’e olan desteğimiz sonsuz. Eminim ki öğrencimiz, Hırvatistan‘dan madalya ile dönecektir. Okul olarak onunla gurur duyuyoruz. Emir nezdinde spora gönül veren bütün öğrencilerimizin yanındayız.” ifadesini kullandı.
Başarı tek başına gelmez
Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı Emir Akal’ın başarısının mimarlarından olan antrenörleri Mehmet Ali Dayanç ve Nevzat Dumanoğlu’na da teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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