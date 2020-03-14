Tüm alanlar dezenfekte ediliyor Buhara'da maksimum önlem

Erzurum'daki Buhara Hastanesi Korona Virüsüne karşı bir dizi önlem aldı. Hastanenin tüm noktalarında dezenfekte çalışması yapılırken, Başhekim Dr. Hulki Aşır, “Süreci yakından takip ediyor ve gereken önlemleri maksimum seviyede alıyoruz. Hasta ve hasta yakınları güvenle hastanemize gelebilirler” dedi.

Çin'de başlayıp dünyaya yayılan korona virüsünün Türkiye'ye sıçramasının ardından ülke genelinde hem kurumlar hem vatandaşlar tedbirlerini almaya devam ediyor. Erzurum’da da Özel Buhara Hastanesi, Korona Virüsüne karşı adeta alarma geçti. Hastanenin ortak kullanım alanları başta olmak üzere tüm noktalarında dezenfekte çalışması yapıldı. Virüsün Türkiye’de de görülmesinden sonra bir dizi önlem aldıklarını belirten Başhekim Hulki Aşır, hasta ve hasta yakınlarına güvenebilecekleri bir ortam hazırladıklarını dile getirdi.

Koruma kalkanı oluşturduk

Her akşam düzenli olarak yapılan dezenfekte çalışmalarıyla birlikte ilgili personele de virüsle ilgili olarak eğitim verildiğini anlatan Başhekim Aşır, “Hastanemizde maksimum seviyede önlem alırken, süreci de yakından izliyoruz. Hasta ve hasta yakınları için hijyen faktörünü her zaman olduğu gibi ön planda tutarak bir koruma kalkanı oluşturduk. Bu anlamda hasta ve hasta yakınları da kişisel olarak gerekli tedbirleri elden bırakmamalıdırlar. Hep birlikte doğru adımlar atarak bu süreci noktalamak istiyoruz” dedi.

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