Kılıç’tan 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajı

Haksen Konfederasyonu Kadın Komisyonu Erzurum İl Başkanı Fatma Kılıç, 12 Mayıs Hemşireler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kılıç mesajında, "Ülkemizde ve dünyada her yıl 12 Mayıs tarihinde kutlanan Hemşireler Gününü, bu sene Covid 19 mücadelesi sebebiyle buruk ama onurlu bir şekilde kutluyoruz. Sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaca cevap veren en önemli meslek gruplarının içerisinde ise, hemşirelerimiz yer almaktadır" dedi.

Hemşirelerin sağlık problemleri olan insanların, bir tıbbi kuruluşa başvurmalarından ayrılmalarına kadar olan bütün süreçlerde birebir yanlarında olan sağlık personelleri olduğunu belirten Başkan Kılıç, "Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi, sağlık ordusunun vazgeçilmezleridir. Gece gündüz demeden hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan, her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta, ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, bütün özveri ve gayretiyle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin, '12 Mayıs Hemşireler Gününü' kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.