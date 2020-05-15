Aras nehrine düşen şahsın cesedine ulaşıldı

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’un Horasan ilçesinde nehre düşen şahsın cesedine ulaşıldı.

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Akçataş mahallesi Çukurlar mevkiinde Aras nehrine kapılan 30 yaşında Recep Akın’ın cesedi bulundu.

Hayvanının yönünü değiştirmek isteyen iki kişi dün akşam saatlerinde suya kapılmış Latif Yıldırım su kenarında bulunan çalılara tutunarak kendi imkanlarıyla kurtulurken Recep Akın akıntıya kapılmıştı.

Sabah saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalar sonunda kayıp Recep Akın’ın cenazesi 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Arama çalışmaları için bölgede bulunan yakınları cesedin bulunduğunu öğrendikten sonra sinir krizi geçirerek gözyaşına boğuldular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.