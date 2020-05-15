KUDAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı sonuçları kesinleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KUDAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı sonuçları kesinleşti

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 28 Ekim 2019 günü ilan edilen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programının sonuçları, 15 Mayıs 2020 günü yapılan KUDAKA'nın 123'üncü yönetim kurulu toplantısında onaylanarak kesinleşti.

KUDAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı sonuçları kesinleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 28 Ekim 2019 günü ilan edilen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programının sonuçları, 15 Mayıs 2020 günü yapılan KUDAKA’nın 123’üncü yönetim kurulu toplantısında onaylanarak kesinleşti.

Programın son başvuru tarihi olan 17 Ocak 2020’ye kadar 23 proje teklifi Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na sunuldu. Kalkınma Ajansları Mevzuatına uygun şekilde teslim alınan proje tekliflerinin ön incelemeleri Ajans personeli tarafından, teknik ve mali değerlendirmeleri ise Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alanında uzman olan Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından gerçekleştirildi. Genel Sekreterlikçe yapılan bütçe revizyonları sonucunda ulaşılan nihai bütçe tutarları üzerinden belirlenen başarılı proje listesi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak nihai halini aldı.

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programında 12 proje kesinleşen listelerde yer alıyor. Erzurum, Erzincan ve Bayburt’tan oluşan TRA1 Düzey 2 bölgesinde uygulanacak olan toplam 12 proje için, bölgede yer alan kurum ve kuruluşlara toplam 5 milyar 103 bin 504 TL hibe desteği sağlanacak. Proje desteği alan kurum ve kuruluşlarının katkıları ile birlikte bölgede 6 milyar 184 bin 633 TL tutarında yatırım hayata geçirilecek. Ajans tarafından proje sahiplerine ise yazılı olarak bilgi verileceği belirtildi.

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Asil Proje Listesinde yer alan projeler ve kurumlar ise şöyle:
“Gelişen Türkiye, Yenilenen Mesleki Eğitim, AraNan Elemanlar, Değişen Hayatlar (Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
Erzurum'da Tekstil Doğuyor Hamidiye İstihdamla Buluşturuyor – (Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü),
Teknolojik Çağın Teknolojik Çırakları (Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
Küçük Yatırımlar Büyük Sıçrayışlar (Erzincan Mesleki Eğitim Merkezi),
Tarım Ve Hayvancılık Alanında Girişimcilik ve Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi (Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
"Ara" Değil "Aranılan" Eleman (Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu),
Mobilya Sektöründe İnovasyon (Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
Üniversite Sanayi El Ele Mesleki Eğitim Zirveye (Atatürk Üniversitesi),
Mesleki Eğitim Merkezinde Simülatörlü Eğitim (MESEMSE) (Erzurum Mesleki Eğitim Merkezi),
Geleceğin İçin Meslek Edin (Pasinler Meslek Yüksek Okulu),
İş Yerinde Öğrenilir (Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
Tam Gün Tam Yıl Kurs Merkezi (Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sekmen’den Bakan Ersoy’a turizm sunumu
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Bakan Ersoy’a turizm sunumu
ETÜ’de yeni fidanlar can buldu
YEREL HABERLER ETÜ’de yeni fidanlar can buldu
Aziziye Belediyesi’nden esnafa destek Başkan Orhan: “Esnafımıza desteklerimiz artacak”
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi’nden esnafa destek Başkan Orhan: ...
Aras Nehri'nde, hayvanları kurtarmak isterken kayboldu (2)
YEREL HABERLER Aras Nehri'nde, hayvanları kurtarmak isterken ...
Rektör Çomaklı, ÜAK Yönetim Kurulu üyeliğine tekrar seçildi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, ÜAK Yönetim Kurulu üyeliğine tekrar ...
Berber ve güzellik merkezleri denetlendi
YEREL HABERLER Berber ve güzellik merkezleri denetlendi
Aras nehrine düşen şahsın cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Aras nehrine düşen şahsın cesedine ulaşıldı
AK Parti Gençlik Kolları tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı
YEREL HABERLER AK Parti Gençlik Kolları tarafından vatandaşlara ...
Yakutiye'de cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı
YEREL HABERLER Yakutiye'de cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı
Erzurum’da cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkanıyor Yakutiye Belediyesi’nde temizlik çalışmalarına da ağırlık verildi
YEREL HABERLER Erzurum’da cadde ve sokaklar sabunlu suyla ...
Aras Nehri'nde, hayvanları kurtarmak isterken kayboldu
YEREL HABERLER Aras Nehri'nde, hayvanları kurtarmak isterken ...
ÇOKAB'dan üye belediyelere 30 bin maske desteği
YEREL HABERLER ÇOKAB'dan üye belediyelere 30 bin maske desteği
Pasinler Vefa Grubu ihtiyaçlıların yardımına koşuyor
YEREL HABERLER Pasinler Vefa Grubu ihtiyaçlıların yardımına koşuyor
Aras Nehri'nde kaybolan şahsı arama çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Aras Nehri'nde kaybolan şahsı arama çalışmalarına ...
Akademisyen, öğretmen ve memurlar Kızılay için gönüllü oldu
YEREL HABERLER Akademisyen, öğretmen ve memurlar Kızılay için ...
Gençlik Haftası’na özel sosyal mesafeli spor
YEREL HABERLER Gençlik Haftası’na özel sosyal mesafeli spor
Kadın çiftçilere süt sağım makinesi verildi "Artık makine sayesinde ahırda çok az zaman harcayacağız"
YEREL HABERLER Kadın çiftçilere süt sağım makinesi verildi "Artık ...
Erzurum’da Vakıf Haftası dolayısıyla bin 200 aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER Erzurum’da Vakıf Haftası dolayısıyla bin 200 aileye ...
Kırkpınar’dan HDP’nin iddialarına sert tepki
YEREL HABERLER Kırkpınar’dan HDP’nin iddialarına sert tepki
AFAD ekipleri botlarla Aras Nehri'nde kaybolan şahsı arıyor
YEREL HABERLER AFAD ekipleri botlarla Aras Nehri'nde kaybolan şahsı ...
İki çoban nehre düştü Aras Nehri’ne düşen çobanlardan biri kurtarıldı, diğerini arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER İki çoban nehre düştü Aras Nehri’ne düşen çobanlardan ...
Mehmet Özdilek: “Benim kızımı doğum gününde ağlatmaya kimsenin hakkı yok” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Dün gece ciddi bir travma yaşadık” "Ben 35 yıllık kariyerimde futbolun, insan sağlığını etkileyeceği dönemlerde oynanmasının doğru olmadığını gördüm" “Kısa sürede birçok takımda bu vakaların artacağını düşünüyorum” “Çoğu takım test yaptırmadan antrenman yapıyor”
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: “Benim kızımı doğum gününde ağlatmaya ...
Büyükşehir’den yeni bir ulaşım hamlesi daha
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yeni bir ulaşım hamlesi daha
Erzurumspor tesislerinde 60 kişi karantina altında
YEREL HABERLER Erzurumspor tesislerinde 60 kişi karantina altında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X