Yakutiye Belediyesi’nden örnek davranış Sokak hayvanları unutulmadı

Yakutiye Belediyesi, korona virüs sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için seferber oldu.

Belediye veteriner hekimleri ilçeye bağlı 44 mahalleyi tek tek gezerek sokağa çıkma sürecinde can dostu sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı. Sadece yiyecek bırakmakla yetinmeyen Yakutiye Belediyesi veteriner ekipleri hayvanları muayene ederek sağlık durumlarını da kontrol altına aldı.



"Can dostlarımızın hem mama ihtiyacını hem de tedavilerini yaptık"

Yakutiye Belediyesi Veteriner Hekimi Baran Kaya, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dolayısıyla hükümetimiz dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan etti. Bu süreçte Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar Bey, bizi görevlendirerek sokak hayvanlarımızın hem beslenmesini hem de ihtiyacı olan hayvanların tedavi protokolü uygulamasını bizden istedi. Bu nedenle bayram süresinde Yakutiye Belediyesi’ne bağlı mahalleleri dolaşarak ulaşabildiğimiz bütün sokak hayvanlarının hem mama ihtiyaçlarını giderdik hem de tedavilerini yaptık. Ben bir veteriner hekim olarak hayvan severliğinden dolayı Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar’a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



"Sokak hayvanlarımız için daha da duyarlı olma vaktidir"

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar yaptığı açıklamada “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinden hiç şüphesiz sokak hayvanlarımız da olumsuz etkilendi. Bu süreçte yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlarımız için biz de ekiplerimizce bir yandan can dostlarımızın mama ihtiyacını karşılamaya çalışırken diğer yandan da muayene ederek sağlık durumlarını kontrol altına almaya çalıştık. İnşallah gücümüz yettiğince sadece bu süreçte değil her zaman sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını gideceğiz” şeklinde konuştu.

