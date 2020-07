Milletvekili Aydemir TBMM’de Erzurum’u anlattı Milletvekili Aydemir’den Erzurum’a davet Aydemir: ‘ Erzurum Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettardır’ Aydemir Erzurum’un manevi kodlarına dikkat çekti Aydemir: ‘Osman Gazi Erzurumludur’

TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum’un ilçe ilçe maddi ve manevi değerlerini Meclis gündemine taşıyarak, tüm Milletvekillerini Erzurum’a davet etti.

Erzurum Maneviyat Durağı

Erzurum’un manevi hasletleri kaydında Mekke ile aynı meridyen üzerinde bulunduğu, Osmanlı imparatorluğu kurucusu Osman Bey’in Pasinler doğumlu olduğu hatırlatmasını yapan Milletvekili Aydemir, İlin Ahmet Yesevi ahfadının mekanı konumu taşıdığı, Anadolu Bacıları ve Alperen Gazi Dervişlerin yurdu olma özelliği taşıdığına vurgu yaptı.

Milletvekili Aydemir Erzurum’u Anlattı

Erzurum’un sadece bir Kış Turizm Merkezi olmadığını aynı zamanda doğan, kültürel ve tarihi ziynetleri barındırdığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘‘Her vesile, her fırsatta altını çizdiğimiz bir husus var. Diyoruz ki: Vatanımızın her zerresi her karışı mübarektir, bereketlidir, güzeldir. Dolayısıyla fırsatı olan, imkânı olan gezsin görsün, yaşasın ve yaşatsın buna vurgu yapıyorum ve Erzurum'a dönük yerleşik bir kanaat var. Erzurum kış turizm merkezidir. Evet, doğrudur bu böyledir. Ancak sadece kış turizm merkezi değildir. Erzurum yaz aylarında da gezilecek görülecek muhteşemlikte, nefasette bir ildir. Dolayısıyla buna ilişkin birtakım kayıtlar düşmek istiyorum.’ dedi.

‘Cumhurbaşkanımıza minnettarız’

Erzurum’un Kış Turizm ve Sporlarında bir Dünya markası olduğunu ve bundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettar bulunduklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘40 kilometrelik eşi emsali görülmemiş kayak pistlerimiz var ve dünyanın dimağına Erzurum'u bu yönüyle raptetmiş, kaydetmişiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Erzurum'u hakikaten kış turizm merkezi yaptı. 1 milyarlık yatırımlarla, sportif tesislerle donattı. ‘ kaydını düştü.

Erzurum ve Yaz Turizmi

Erzurum’un yaz aylarında da doğal zenginlikleriyle bir başka özellik ve güzelliği ifade ettiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Yazın bu aylarda hele özellikle temmuzda ve ağustosta gece ve gündüz sıcaklık farkından kaynaklı bir başka nefis hâl yaşanıyor Erzurum'da. Gece yorgana sarılıp yatılmanın lezzetini ancak Erzurum'da yaşarsınız. Dolayısıyla arkadaşlar yazın Erzurum'u tatil merkezi olarak, Erzurum'u ziyaret merkezi olarak vurguluyorum ve hepinizi davet ediyorum. Lütfen, Erzurum'a bu yönüyle de bakın diyorum ben. ‘ dedi.

Erzurum’un Taşıdığı Manevi Kodlar

Konuşmasında Erzurum’un tarihi ve manevi kodları barındırdığına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘

‘Erzurum'un başka hususiyetleri var; tarihi süreç içerisinde Cenabı Hakk'ın bahşettiği nimetler var. Bunlardan birincisi, Erzurum, Saltuklunun başkenti olmuştur, Türk tarihinde eşi emsali az görülür bir pozisyon almıştır. İkincisi, Mekke'yle aynı meridyeni paylaşıyoruz, bu da bir başka nimettir, bundan dolayı Cenabı Hakk'a şükrediyoruz. ‘ diye konuştu.

‘Erzurum yesevi hazretlerinin damgasını taşır’

Erzurum’un Alperen Gazi Dervişlerin otağı olduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, Ahmet Yesevi Hz.lerinin terbiye ve tedrisatından geçmiş Alp ve Erenlerin Erzurum’u bir maneviyat merkezi konumuna taşıdıklarına telmihen, ‘Bir başka hususiyetimiz, Horasan'ı hepiniz bilirsiniz, Ahmet Yesevi Hazretlerinin közünün ulaştığı mekânlardır Erzurum, zerre zerre, nokta nokta Yesevi Hazretleri damgasını vurmuştur. Aziziye, Mecidiye, Hamidiye Tabyaları ve daha onlarcası ziyaretçi bekliyor, çok sayıda turist yurt dışından gelip ziyaret ediyor, o nefaseti, o lezzeti hazmederek gidiyorlar. ‘ dedi.

Karı Külfetten Nimete Çeviren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür

Erzurum’un kar şehri olarak bilindiği, geçmişte külfet olan karın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen Kış Spor ve Turizm yatırımlarıyla nimete dönüştüğünü hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Eskiden kar, külfeti ifade ediyordu, hakikaten öyle ama sonradan nimete evrildi, kış turizminden dolayı, kayaktan dolayı. Şimdi de yazın büyükşehir belediyemizin yaptırmış olduğu yüksek irtifa merkezinden dolayı. O yüksek irtifadan istifade maksatlı çok sayıda futbol kulübü, spor kulübü Erzurum'dan gelip faydalanıyorlar. Bu da bir başka nimete evrildi yani "Yüksek rakım eskiden hastalık getirirdi." derlerdi, oysa tam tersi bir hâl oluştu. Bundan dolayı da Cenabı Hakk'a şükranımız var, minnetimiz var. ‘ paylaşımını yaptı.

Büyükşehir Yatırımları Ve Kamp Merkezi Yatırımı

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla yüksek rakımın ekonomik ve sosyal bir kazanım haline dönüştürüldüğüne kayıt düşen Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, bu yüksek irtifadan istifaden eden kaç tane ülke olmuş, ne için istifade etmiş? Özellikle, burada saymak istiyorum; Türkiye, Macaristan, Ukrayna, Hollanda, İtalya, Almanya.. geçtiğimiz yıl, 2019'da yüzme millî takımlarını Erzurum'da kampa aldılar. Yüksek irtifadan istifade maksatlı yaptılar. Dolayısıyla böyle bir nimetimiz var. ‘ diye konuştu.

‘Erzurum ovit’le deniz’e kavuştu’

Erzurum’un turizmin her alanında özel ve seçkin değerleri barındırdığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ovit Tüneli gibi gerçekleştirdiği devasa yatırımlarla bir deniz kenti özelliği de kazandığına not düşen Milletvekili Aydemir, ‘ Erzurum’da; kış turizmine eşdeğer inanç turizmi var, tarih turizmi var, kültür turizmi var; turizmin envai türü var. Daha önce denize uzaktık biz, ama, Sayın Cumhurbaşkanımızın katkısıyla, özel yönelmesiyle Ovit Tüneli sayesinde denizle mesafemiz de iki saate düştü. Dolayısıyla "Denizden istifade etmek istiyorum." diyenler de Erzurum'a gelirse o nimet de onların emrinde olur. Dolayısıyla oraya da bekliyoruz. ‘ davetinde bulundu.

Aydemir İlçe İlçe Erzurum’u Anlattı

Erzurum’un yalnız merkeziyle değil, ilçeleri, köyleri ve mezralarıyla bir değerler bütünü olduğu ve mana şehri hüviyetini taşıdığına işaret eden Milletvekili Aydemir, Tarihçi İsmail Hami Danişmend’in Osmanlı imparatorluğunun kurucusu Osman Gazi’nin Erzurum doğumlu olduğu kaydını hatırlattı.

‘Osman Gazi Erzurum Pasinlerlidir’

Milletvekili Aydemir, ‘İlçe ilçe arkadaşlar, sadece Erzurum merkezi değil, her ilçemizde görülecek, tadılacak lezzetler var, tarihî eserlerimiz var. Mesela; Pasinler: Pasinler sadece İbrahim Hakkı'yla değil, Pasinler Savaşı'nın yapıldığı, Bizans'a karşı ilk zaferimizin kazanıldığı mahaldir, orayı mutlaka görmek lazım. Yani bu millete mensubiyet duyan herkesin oraya bir yönünü tevcih etmesi lazım, bunun için bekliyoruz. Dahasını söyleyeyim; İsmâil Hâmî Dânişmend çok hususi bir not düşüyor ve diyor ki : "Osman Gazi, Erzurum Pasinler doğumludur.". Dolayısıyla Osman Gazi bizim hemşehrimiz, Erzurumlu, yani Osmanlı'nın banisi, kurucusu, böyle de bir özelliğimiz var. ‘ dedi.

Söylemez Baba Hatırlatması

Sunumunda Erzurum ilçelerinin tarihi ve doğal zenginliklerine değinen Milletvekili Aydemir, ilin bir bütün halinde Ahmed Yesevi ahfadına ait bir değerler manzumesi ifade ettiğine dikkat çekerek, ‘Köprüköy ilçemiz var, envaitürden dertlere deva çermiklerimiz var, mutlaka bekleriz. Ve Horasan, az önce söyledim, Yesevî ahfadının mukim olduğu mekanlar.Tekman zirveleri ifade ediyor, Karayazı Anadolu irfanının açığı çıktığı Söylemez Baba gibi bir mübareği bağrında besliyor. Karaçoban hakeza latif coğrafyasıyla hakikaten yönelenleri büyülüyor. Ve Hınıs dört bir yanı turizm mekanı, Seyit Ali türbesinden tutun uzunluğuyla turistleri cezbeden kanyonlarına, Akkoyunlu Uzun Hasan'ın amcası Şah Şapur tarafından yaptırılan Hınıs Kalesine varıncaya kadar, her yönüyle hakikaten parmak ısırtan bir görüntüye sahip. ‘ ifadelerini kullandı.

Çoruh Havzası Ve Doğal Ziynetler

Erzurum’un tarihi ve kültürel değerleri, kış turizm potansiyeli yanında Yayla Turizmi bazında da hususiyetli bir konum ve durum kaydettiğini, Çoruh Havzasının ayrı ve berceste güzellikleri barındırdığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Yayla turizminde Çat öne çıkıyor. Yine bizim Tortum, İspir, Pazaryolu, Oltu, Olur, Narman, Şenkaya, Çoruh Vadisi'nde olmalarından dolayı kanyonlarından istifade edilebilecek mekanlardır, buralara yönelmesini bekliyorum insanlarımızın. Ve Aşkale. Aşkale'yi de not düşeceğim, Aşkale'nin Kandilli muhitinde bizim kardeşimde burada Yaşar Bey de oralıdır. ‘ diye konuştu.

Aydemir’den Erzurum’a Davet

Sunumunun son bölümünde Anadolu’nun maddi ve manevi hazineler barındıran bir değerler hazinesi olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Şunu özellikle söyleyeyim arkadaşlar, başta söyledim, ülkemizin her yanı mübarek, her yanı lezzet ifade ediyor. Her tarafa gidelim gelelim ama Erzurum için hususen burada bütün milletvekili kardeşlerimi bekliyorum. Dahası sizler şahsında milletimizi, aziz Türk milletini Erzurum'u ziyarete bekliyorum.’ dedi.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ‘Cağ kebabından bahsetmediniz.’ İfadesine de cevap veren Milletvekili Aydemir, ‘Hepinize Cağ kebabı ikram etmeyi de burada taahhüt ediyorum. Mahmut Bey, çok teşekkür ediyorum, var olun, sağ olun. ‘ davetinde bulundu.

