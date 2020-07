MHP İl Başkanı Karataş'tan Kurban Bayramı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar milli ve manevi değerlerin pekişmesine, dini şuur ve duygunun gelişmesine, sevgi ve saygı ruhunun güçlenmesine vesile olan müstesna ve özel günlerdir. Kurban bayramına kavuşmanın, üzerimize vacip bir görevi bir kez daha yerine getirmenin manevi değer ve hazzını milletçe yaşıyor ve yaşatıyoruz. Kurban Allah’a manen ve ruhen yakınlaşmanın eşsiz bir fırsatıdır. Bayramlar; kavuşmanın, kaynaşmanın, kardeşliğin, dostluğun ve yakınlığın değişmeyen adresidir. Bayramlar toplum olarak birlik ve beraberlik duygularımızın daha da pekiştiği, kırgınlıkların ve dargınlıkların yerini sevgi ve saygıya bıraktığı, gönüllerin muhabbetle birbirine yakınlaştığı özel günlerdir. Fakat bu sene ülkemizin ve dünyanın başına musallat olan Kovit 19 virüsü sebebi ile fiziki olarak kucaklaşamıyoruz ama gönüllerimiz her zamankinden daha da fazla kucaklaşarak, birlik ve beraberliğimizi İnşallah daha da fazla pekiştireceğiz, bizim milletimiz her zaman olduğu gibi, bu kurban bayramında da yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini göstererek çevremizdeki yardıma muhtaç insanlara el uzatmakla kalmayıp, dünyanın her yerindeki sıkıntı içerisinde olan insanları unutmayarak, yardıma muhtaç olanların yardımına koşmuştur. Kurban bayramının önce ülkemizin ve milletimizin birliğine, beraberliğine ve hayırlara vesile olması temennisi ile tüm Türkİslam aleminin ve hemşehrilerimin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar dilerim.’’

