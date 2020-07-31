Erzurum’da kurbanlıklar pandemi kurallarına riayet edilerek kesildi Seyyar mezbahalarda hijyenik kurban kesimi vatandaşları memnun etti

Erzurum’da Kurban Bayramı'nın ilk gününde alışılagelmiş görüntülerin dışında kurulan mobil mezbahalarda vatandaşlar kurbanlarını pandemi sürecine uygun şartlarda kestirdiler.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince canlı hayvan pazarı ve kentin muhtelif bölgelerinde kurulan seyyar mezbahalarda kurban kesimi yapıldı. Vatandaşlar uzman kasaplar nezaretinde pandemi sürecine uygun olarak hijyenik ortamlarda kurbanlarını kestiler. Maskeli olarak çalışan kasaplar, numara ve randevu sistemi ile vatandaşların kurbanlarını tek tek keserek parçaladılar.

Bazı vatandaşlar ise Kurban Bayramı'nın ilk gününde pazardan kurbanlık almayı tercih ettiler. Vatandaşlar genellikle son gün kurban fiyatlarının düştüğünü ancak bu sene satışların iyi olmasından dolayı fiyatların yükseldiğini belirttiler.

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