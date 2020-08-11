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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kortta normalleşme turnuvası

İHA

Tenisçiler, Korona virüs (Covid19) sürecinin ardından başlayan normalleşme döneminde ilk kez korta çıktı.

Kortta normalleşme turnuvası

Tenisçiler, Korona virüs (Covid19) sürecinin ardından başlayan normalleşme döneminde ilk kez korta çıktı.
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlemesi için Erzurum Tenis ve Kayak Kulübüne ‘Hafta İçi Tenis Turnuvası’ verdi.
6 ilin katılımıyla Erzurum Tenis ve Kayak Kulübü Başkanı Yücel Aksoy ve Koordinatör Yıldırım Gündoğdu yönetiminde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular madalya mücadelesi veriyor.
Pazartesi günü başlayan ve Perşembe günü sona erecek olan turnuvada Başhakem Arda Aytimur ile diğer hakemlerin görev yaptığı Büyükler Turnuvası, Olimpiyat Parkı’nda bulunan Büyükşehir Belediyesi’nin tenis kortlarında yapılıyor. Beş ayrı kortta müsabakaya çıkan sporcular madalya mücadelesi veriyor.
Altı şehir katıldı
‘Büyükler Hafta İçi Tenis Turnuvası’ kıran kırana geçiyor. Erzurum’un yanı sıra Ağrı, Iğdır, Malatya, Şanlıurfa ve Erzincan illerinden, toplam 30 sporcu turnuvaya katılıyor. Kadın ve erkek sporcular madalya kazanma mücadelesi sergilerken, Covid19 pandemisi nedeniyle turnuvada sıkı sağlık tedbirleri de alındı.
Madalya var tören yok
Türkiye Tenis Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Alpaslan Tozoğlu ile GSİM Antrenörü Burak Tozoğlu’nun da izlediği ‘Hafta İçi Büyükler Tenis Turnuvası’ nefes keserken, sporcular için toplu madalya töreni düzenlenmeyecek. Covid19 tedbirleri kapsamında madalya kazanan sporcular bireysel olarak madalyalarını alarak turnuvadan ayrılacak. Turnuvanın Koordinatörü Yıldırım Gündoğdu, müsabaka esnasının dışında sporcuların maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet ettiklerini belirterek ayrıca sporcular, hakemler ve antrenörlerin dezenfekte olarak kortta yer aldıklarını söyledi.
Durmuş’a teşekkür
Bu arada Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, pandeminin ardından ilk kez Erzurum’da tenis turnuvası düzenlediğinin altını çizerek, altı ilin katılımı ile gerçekleşen turnuvaya iştirak eden sporcuları ve antrenörleri kutladı.
Normalleşme süreci ile birlikte Erzurum Valisi Okay Memiş öncülüğünde birçok etkinlik yaptıklarını ifade eden Taşkesenligil, normalleşme süreci ile birlikte tenis turnuvasını Erzurum’a veren Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile kortların kapılarını kendilerine açan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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