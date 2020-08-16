Erzurum bölgede 1, ülkede 25’inci sırada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum bölgede 1, ülkede 25’inci sırada

İHA

Erzurum'da 12,3 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,2 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 15,5 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti.

Erzurum bölgede 1, ülkede 25’inci sırada

Erzurum’da 12,3 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,2 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 15,5 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti.
TBB 2020 Haziran dönemi Erzurum nakdi kredi iller dağılım sonuçlarını açıkladı. Erzurum’da 12,3 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,2 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 15,5 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 20,4 bin TL oldu. Erzurum Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından, Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.
Erzurum Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) TBB 2020 Haziran dönemi Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı verilerine göre Erzurum’da 2020 Haziran ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı özel banka kredilerinde 4 bin 210 TL, kamu bankası kredilerinde 16 bin 227 TL, toplam nakdi kredi de ise 20 bin 437 TL olarak hesaplandı.
Kamu Bankası Kredileri Ve Erzurum
Haziran dönemi kaydında Erzurum’da 12,3, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 15,1, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 22,3, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 47,9 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Türkiye toplamında kamu bankası kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,92 oldu.
Özel Banka Kredileri Ve Erzurum
Dönemde Erzurum’da 3,2, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 4,4, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 8,2, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 20,6 milyar TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Türkiye toplamında özel banka kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,17 olarak tespit edildi.
Bölgesel Veriler Ve Erzurum
Haziran 2020 dönemi ölçeğinde Erzurum’da 15,5, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 19,5, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 30,6, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 68,6 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlin ülke toplamında nakdi kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,48 olarak bildirildi.
DOSİAD Analizi Erzurum Bölge Payları
DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, Haziran ayı bandında Erzurum’un kredi kullanım payı kamu bankası kredilerinde KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 81,72, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 55,34, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 25,78; özel banka kredilerinde KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 71,9, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 38,65, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,5; toplam kredide ise KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 79,48, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 50,82, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 22,69 oranında pay gösterdi.
Bölge İlleri Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı
Dönemde Erzurum’da 15,5 milyar, Malatya’da 10,5 milyar, Van’da 9,0 milyar, Elazığ’da 8,7 milyar, Kars’ta 3,5 milyar, Ağrı’da 3,7 milyar, Erzincan’da 3,1 milyar, Bitlis’te 2,8 milyar, Muş’ta 2,3 milyar, Iğdır’da 2,2 milyar, Bingöl’de 1.8 milyar, Ardahan’da 1.6 milyar, Hakkari’de 2,1 milyar, Tunceli’de 1,3 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanıldı.
Erzurum Kamu’da 21’inci Sırada
Erzurum kamu bankalarınca kullandırılan kredi tutarında 21’inci sırada yer aldı. Kamu Bankaları kredi kullanımının en yüksek olduğu 25 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Gaziantep, Adana, Kocaeli, Denizli, Mersin, Kayseri, Hatay, Manisa, Balıkesir, Kahramanmaraş, Aydın, Samsun, Muğla, Tekirdağ, Erzurum, Eskişehir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sakaryaolarak açıklandı.
Erzurum özel banka kredilerinde 35. Sırada
İl, özel banka kredisi kullanım tutarı yüksekliği bakımından iller sıralamasında 36’ıncı oldu. Özel Banka kredi kullanımının en yüksek olduğu 35 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kocaeli, Adana, Konya, Mersin, Muğla, Kayseri, Manisa, Hatay, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Samsun, Eskişehir, Kahramanmaraş, Sakarya, Diyarbakır, Trabzon, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ordu, Çanakkale, Zonguldak, Edirne, Malatya, Çorum, Rize, Uşak, Erzurum şeklinde sıralandı.
Erzurum Toplam’da 25’inci Sırada
Erzurum özel ve kamu bankaları kredileri toplamında iller sıralamasında 25’inci sıradaki yerini korudu. Toplam kredi kullanımının en yüksek olduğu ilk 25 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Denizli, Adana, Mersin, Kayseri, Hatay, Manisa, Muğla, Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş, Eskişehir, Diyarbakır, Sakarya, Trabzon, Erzurum olarak bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’un 5’inci Bölge payı yüzde 6.75 oldu
YEREL HABERLER Erzurum’un 5’inci Bölge payı yüzde 6.75 oldu
Türkiye Futbol Saha Komiserleri Eğitim Toplantısı Erzurum’da yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye Futbol Saha Komiserleri Eğitim Toplantısı ...
Stjepan Tomas: "7-8 tane ilgilendiğimiz futbolcu var" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: "Bu sene Rizespor için her şey rahat olacak"
YEREL HABERLER Stjepan Tomas: "7-8 tane ilgilendiğimiz futbolcu ...
(Görüntülü)  (ÖZEL) Erzurumsporlu Hasan Hatipoğlu Mehmet Özdilek çok önemli bir isim
YEREL HABERLER (Görüntülü)  (ÖZEL) Erzurumsporlu Hasan Hatipoğlu ...
Pandemi stresini hobi bahçelerinde toprakla uğraşarak atıyorlar
YEREL HABERLER Pandemi stresini hobi bahçelerinde toprakla uğraşarak ...
(ÖZEL) Erzurumsporlu Hasan Hatipoğlu: Mehmet Özdilek çok önemli bir isim
YEREL HABERLER (ÖZEL) Erzurumsporlu Hasan Hatipoğlu: Mehmet Özdilek ...
(ÖZEL) Mehmet Özdilek: Yarım kalan hikayeyi tamamladım, yeni bir hikaye yazmalıyız
YEREL HABERLER (ÖZEL) Mehmet Özdilek: Yarım kalan hikayeyi ...
Hatayspor'da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Hatayspor'da hazırlıklar sürüyor
Başkan Sekmen: “Futbolda da Erzurum’dan Avrupa’ya yıldız sporcular yetiştireceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “Futbolda da Erzurum’dan Avrupa’ya ...
Aziziye'de yatırım yağmuru Yarı olimpik yüzme havuzu için temeller atıldı Başkan Orhan: “Geleceğin milli yüzücüleri Aziziye'den çıkacak”
YEREL HABERLER Aziziye'de yatırım yağmuru Yarı olimpik yüzme havuzu ...
Futbol seçmelerinde çocuklar sahada, veliler dışarıda terledi B.B. Erzurumspor, altyapı seçmeleri yaptı
YEREL HABERLER Futbol seçmelerinde çocuklar sahada, veliler dışarıda ...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Akademisi için 2 bin çocuk tarandı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Akademisi için ...
ERGAZ Yönetim Kurulu eski Başkanı İhsan Yağız vefat etti
YEREL HABERLER ERGAZ Yönetim Kurulu eski Başkanı İhsan Yağız vefat ...
Gelin-kaynana yaptıkları tandırları Türkiye'nin dört bir yanına satıyor
YEREL HABERLER Gelin-kaynana yaptıkları tandırları Türkiye'nin dört ...
(ÖZEL) Hatayspor Futbol Şube Sorumlusu Ender Yardımcı: Lige tat katacağız
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hatayspor Futbol Şube Sorumlusu Ender ...
(ÖZEL) Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak: Yeni sezon kadromuz hafta içi tamamlanacak
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak: Yeni ...
Patlayıcı yüklü kamyon devrildi: 2 ölü
YEREL HABERLER Patlayıcı yüklü kamyon devrildi: 2 ölü
Erzurum'da 14 ton patlayıcı yüklü kamyon yola devrildi: 2 ölü
YEREL HABERLER Erzurum'da 14 ton patlayıcı yüklü kamyon yola ...
Mehmet Özdilek: Oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda kolay değil
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: Oyuncuları buraya getirmek ekonomik ...
Mehmet Özdilek: “Ömer ve Sehic’in gitmesi bizim için kayıp oldu” “Yapacağımız transferlerin takıma dahil olması çok önemli” B.B. Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: “Ömer ve Sehic’in gitmesi bizim için ...
Gülperi Heykeli genç çiftlerin uğrak yeri olmaya başladı
YEREL HABERLER Gülperi Heykeli genç çiftlerin uğrak yeri olmaya ...
Sitedeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Sitedeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında
DOSİAD Haziran 2020 Erzurum bülteni yayımlandı
YEREL HABERLER DOSİAD Haziran 2020 Erzurum bülteni yayımlandı
Aydemir: ‘AK Dava, Çanakkale Ruhunda kararlılıktır’ Aydemir, ‘AK Hareket milli irade dirilişidir’ Aydemir: ‘Erzurum Türkiye’nin feraset pusulasıdır’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘AK Dava, Çanakkale Ruhunda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X