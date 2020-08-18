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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da düğünden dönen çift kaza yaptı

İHA

Erzurum'un Dadaşkent ilçesinde düğünden dönen talihsiz çift kaza yaptı. Kaza sonucu yaralanan gelin 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Erzurum’da düğünden dönen çift kaza yaptı

Erzurum’un Dadaşkent ilçesinde düğünden dönen talihsiz çift kaza yaptı. Kaza sonucu yaralanan gelin 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza akşam saatlerinde Dadaşkent ilçesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 25 FF 382 plakalı araç, 25 DJ 244 plakalı gelin ve damadın bulunduğu araca çarptı. Kaza sonucu araçlar ağır hasar aldı. Ölü olmayan kazada gelin yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Daha sonra sağlık ekipleri gelini sedyeyle ambulansa bindirerek Erzurum Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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