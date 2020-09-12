‘Akıllı Beşik’ projesine TÜBİTAK’tan 200 bin liralık destek Üniversite öğrencilerinden ani beşik ölüm sendromunu ortadan kaldıracak ‘Akıllı Beşik’

Erzurum’da üniversite öğrencilerinin tasarladığı ‘Akıllı Beşik’ projesi TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişimci programından destek almaya hak kazandı. Bu projeyle, bebeklerin ani beşik ölüm sendromunun ortadan kaldırılması hedeflenirken beşik üzerine kurulan sistem sayesinde de ebeveynler, beşiğe bıraktıkları çocuklarının durumlarını telefondan kontrol edebilecekler.

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi koordinesinde Atatürk Üniversitesi mezunu öğrencilerinden Sonnur Tarhan ve Merve Taştan'ın bebek bakımında zorlanan ebeveynler için yaptıkları Medparenttec Projesi sayesinde bebeklerin ani beşik ölüm sendromu azalacak. Proje kapsamında beşik üzerine yapılan sistemle ebeveynler bebeklerin, ağlamasını, vücut ısısını, hareket durumunu telefon üzerinden kontrol edebilecekler. Tasarlanan sistemle bebeklerin durumlarında olumsuz bir değişiklik olduğu zaman ebeveynlerin telefonuna uyarı sinyali gidecek. Akıllı beşik siteminde olumsuz durumlar dışında bebeğin uyku süresini, uyumauyanma verileri de kayıt altına alınabilecek.

Öte yandan, "Akıllı Beşik" projesi TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişimci kapsamında 200 bin TL destek almaya hak kazandı. TÜBİTAK'ın projeye destek vermesinin ardından projeyi hazırlayan Sonnur Tarhan ve Merve Taştan'a ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezinde ofis tahsis edildi.

Akıllı beşik projesinde üretim aşamasına geldiklerini kaydeden Bilgisayar Öğretmenliği Mezunu Sonnur Tarhan, “2018 yılında bir ders kapsamında bu projeyi yaptık. Daha sonra ETÜ Kristal Merkeziyle tanışarak bunu bir girişimcilik fikrine dönüştürdük. ETÜ Kristal’in desteğiyle mentör, çalışma alanı ve makine teçhizat destekleriyle birlikte bunun il prototipini ürettik. İlerleyen süreçlerde TÜBİTAK BİGG programına başvurduk ve oradan 200 bin TL’lik destek almaya hak kazandık. Bunun üretim aşamasına geçiyoruz. Medparenttec Akıllı Beşik sistemleri bebeğin vücut ısısını algılayıp ani yükselmesinde ebeveynlerin telefonlarına uyarı sinyali gönderen bir sistem. Ani bebek ölümü sendromuna çözüm bulan bir sitem. Ani bebek ölümü sendromu bebeğin yüzüstü yatmasıyla midesinden ağzına gelebilecek yiyeceklerin boğulma tehlikesi olma durumudur. Bu duruma önlem olarak beşiğimiz ailenin telefonuna uyarı veriyor ve anında müdahale imkanı sağlıyor. Şuan sistemde bazı beşik sistemleri var. Beşiğimiz otomatik olarak sallanabiliyor, uzaktan da kumanda ile yönetilebiliyor” şeklinde konuştu.

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