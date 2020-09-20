Aşkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza sabah 08.30 sıralarında eski Küçük Geçit Köyü mevkisin de meydana geldi. Yapımı devam eden yolda seyir halinde olan 09 RA 555 plakalı otomobilin sürücüsü H.F. tek şeritten çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşıdan gelen A.B idaresindeki 25 EM 301 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücü H.F. ve yanında bulunan iki çocuğu yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Aşkale İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol araçların kenara alınması sonrası İlçe Jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak tekrardan trafik akışı sağlandı.

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