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Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum Ahi otağıdır’ Aydemir: ‘Ahilik, Erzurum’dan Kırşehir’e bir kardeşlik mesajı’ Aydemir: ‘Erzurum bir kardeşlik mührüdür’

İHA

Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum Ahi otağıdır’ Aydemir: ‘Ahilik, Erzurum’dan Kırşehir’e bir kardeşlik mesajı’ Aydemir: ‘Erzurum bir kardeşlik mührüdür’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Ahi doğruluk odağında sehi, letafet kaydında behidir, cömertlik ekseninde seha sahibir. Mukaddesata ölümüne sadakat, kardeşlik ahdine vefadır. Bu yüksek terbiyenin otaklarından birisi de Erzurum’dur. ‘ dedi.
Kardeşlik Ufku
Ahiliği; ‘İla’yı kelimetullaha can adama sırrına vukufiyet, yüce Türk Milletine ait bir var oluş sırrı, milli ve manevi değerlerde yeniden diriliş ufku, asırlara yürüyüş ilhamı’ olarak tarif eden Milletvekili Aydemir, ‘Tarihçilerin; Baciyanı Rum, Gaziyanı Rum ve Ahiyanı Rum olarak adlandırdıkları Ahilik hareketine yön veren Ahi Evran, Ahmet Yesevi’den aldığı mesajı bir yüksek terbiye öğretisi olarak önce Erzurum’da inşa etmiş, daha sonra Kırşehir’e giderek Anadolu’ya ruh ve mana veren kardeşlik ufkunu çizmiştir. ‘ hatırlatmasını yaptı.
Ahilik Yüksek Bir Medeniyet Hareketi
Ahiliğin yüksek bir medeniyet hareketi olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Erce duruşu ifade eden Alpliği, hakka teslimiyeti tarif eden erenliği, mertliği takdim eden sehiliği vurgulayan; Erzurum’dan Kırşehir’e uzanan ve ecdadı asırlarca 4 kıtaya hükümran kılan Ahilik; ulvi ve yüce bir medeniyet hareketidir. Bu mübarek dirilişin kaydında, özü kardeşlik olan dadaşlar otağı Erzurum’un bulunması tesadüf değildir ve bu ilin ‘şehri mübarek’ olarak tasvirinin ana sebebidir.’ kaydını düştü
Pasinler Zaferi Ve Ahilik
Milletvekili Aydemir, ‘Bu yıl 972’inci gurur yılını idrak ettiğimiz, 1071’den önce Anadolu’nun kapılarını yüce Milletimize açan Pasinler Zaferiyle bu mübarek coğrafyaya Türk Mührünün vurulduğu Erzurum, 13’üncü asrın hemen başında, ilahi hüküm olan vahdet ve tevhidin bir kardeşlik terbiyesi olarak verildiği ahiliğin de otağı olmuştur.’ dedi.
Aydemir Bilimsel Araştırmaya Dikkat Çekti
Mesajında. Tarihsel süreçte Erzurum’dan Kırşehir’e olan yoğun göçe dikkat çeken Milletvekili Aydemir, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde Araştırmacı Ertuğrul Güreşçi tarafından kaleme alınan, ‘Erzurum'dan Kırşehir'e Olan Göçlerin Kırşehir'in Sosyal ve Ekonomik Yaşamına Etkisi Üzerine Bir Araştırma’ya telmihte bulundu. Milletvekili Aydemir, araştırmanın, iki Türk yurdu arasındaki sosyal ve ekonomik bağların güçlü olmasının Ahilik Öğretisini yüce Türk Milletine bir üslup olarak sunan Ahi Evran’ın Erzurum’dan Kırşehir’e gittiğini doğruladığını belirtti.
Rahmet Niyazı
Ahiliğin bir kardeşlik vurgusu olarak, aynı zamanda mukaddesat yolunda şehadet ve gaziliğin en yüce mertebe olduğunu kaydettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Ahmet Yesevi’den Ahi Evran’a, Abdurrahman Gazi’den Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi’ye, mübarek ecdadımızı minnetle anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, Pasinler Zaferinden İdlib’e vatan, millet ve devlet için can verme sırrına eren şühedamıza rahmet; ahilik terbiyesinden ayrılmayan esnafımıza bereket niyaz ediyoruz’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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