BB Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Salih TEKİN / ERZURUM (DHA) Süper Lig´in 2´nci haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Böyle kaybettiğimiz için üzgünüm. Oyunun hakkı kazanmamız gereken bir müsabaka gibi başından sonuna kadar gitti. Son 10 dakikayı ayırıyorum kenara. Aslında rakibin oynama alışkanlığı yüksek olduğu, ligin iyi takımlarından biri olduğunu biliyorduk. Buna göre planlarımızı yaptık. Her şey istediğimiz gibi geçti. Orta sahaya güçlü, dirençli çıkarak rakibin çıkışlarda sıkıntı yaşayacağını düşündük. Her şey planladığımız gibi gitti. Gol iptal edildi. Niye iptal edildi bilmiyorum. Bu ligde golü bulduktan sonra ikinci bölgede iyi oynamanız gerekir. Rakibin bir direkten dönen topu, iki golü var. Duran toplar önemli unsur. Yediğimiz ilk golde pozisyon paylaşımını çok iyi yapamadık. Öndeki oyuncu doğru yerde olsa, vurdurma şansı yok. 1-1´lik sonucu tutmalıydık. Bunu yapamadık. 2´nci golde de savunma oyuncuları geriye çok kaçtı, normalde dışarda bunu bitirmeleri gerekiyordu. Reel olarak baktığımızda haketmediğimiz bir mağlubiyet oldu. İyi oynayarak kaybettik. Bu çok üzücü. Bu takım iyi bir takım. Daha güçlü olacak. Bundan hiç şüphem yok. Fiziksel olarak hazır olmayan oyuncularımız var. Onların gelmesiyle daha opsiyonel bir takım olacağız. Maçtan sonra da oyuncularımı tebrik ettim. Geçen haftaya karşı çok iyi bir aşama kaydettiğimiz ortaya çıktı. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Buradan çıkaracağımız dersler var. Hafta sonu oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanacağız. Rakibimizi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"SON 10 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRMEK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Geçen hafta kaybettiklerini hatırlatan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise açıklamasında şunları söyledi: "Her şeyden önce güzel bir maç oldu. Geçen hafta kaybettiğimiz maç vardı. Bu maçı çok iyi bitirmemiz gerekiyordu. Şunu gördük, biz iki maçta da hazır değiliz. Takım olarak, oyuncular olarak hazır değiliz. Bunun farkındayız. Son 10 dakikada maçı çevirmek çok önemliydi. Bu takımda güveni biraz artırdı. Ama şöyle bir gerçek var. Bizim çok çalışmamız gerekiyor, arkadaşları çok iyi duruma getirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta Ankaragücü maçından sonra 18 günlük bir aramız var. Onun için o zaman bizim için çok önemli. Normalde bütün takımlar transfere devam ediyorlar. Biz olalım diğer takımlar olsun, hiçbir takım net bir şekilde hazır değil. Şu ara bütün takımlara yarayacak, en çok da bize yarayacak. Bugün alınan galibiyet ilerisi için çok önemliydi. Takımımızın hazır olmadığını gördük. Ama bunu Ankaragücü maçını geçersek arayı iyi değerlendirip lige ve Avrupa kupalarına iyi başlayacağız. Bunu en iyi şekilde değerlendiremezsek, oyuna böyle devam edersek iki tarafta da sıkıntı yaşarız. Bu süreyi mükemmel bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mehmet Özdilek'in açıklamaları

Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-09-20 16:31:51



