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Kıtlıkla Mücadelede 10 Yıllık Eylem Planı’ projesiyle Teknofest’te finale kaldılar

İHA

Kıtlıkla Mücadelede 10 Yıllık Eylem Planı’ projesiyle Teknofest’te finale kaldılar

Erzurum’da Özel Bilge Koleji, öğrencileri, tarım teknolojileri alanında hazırladıkları ‘Kıtlıkla Mücadelede 10 Yıllık Eylem Planı’ projesiyle Teknofest’te finale kaldı.
Afrika topraklarında safran üretimi planlayan öğrencilerin projesi hayata geçirilirse, 1 hektar alanda 10 yılda 13 milyon lira kar elde edilecek.
Erzurum’daki liseli gençler, Gaziantep’te yapılan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde ‘İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda 763 takım, 2 bin 600 öğrenci arasında ilk 35 arasına girmeyi başardı. 11’inci sınıf öğrencileri Asude Samancı, Elif Azra Uzun, Emir Akal ile Buğra Turgut, okulun kurucu genel müdürü Abdullah Samancı’nın liderliği ve fizik öğretmeni Esra Esengün danışmanlığında yaptıkları proje ile finale kaldı. Bu sene ilk kez Teknofest’e dahil olan ‘Tarım Teknolojileri’ alanında geliştirdikleri proje ile öğrenciler, Afrika’nın verimli topraklarını tarımla buluşturmayı amaçlıyor.
‘Projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz’
Öğrencilerinin 6 aylık yoğun bir araştırma ve çalışma sonucunda projeyi hazırladıklarını söyleyen fizik öğretmeni Esra Esengün, Teknofest’te finale kalmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını kaydetti. 2427 Eylül tarihlerinde finale kalan projelerinin Gaziantep’te değerlendirmeye alınacağını belirten Esengün, “Projemiz, tarım teknolojileri alanında lisans, lisansüstü öğrenciler ve mezun öğrencilerle yarıştı. Biz, onların içerisinden sıyrılarak finale kaldık. Projemize çok güveniyoruz. İyi bir derece alırsa TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın desteği ile projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.
10 yılda toplam 1213 Milyon TL kar
Teknofest’te yarışacak olmaları nedeniyle çok heyecanlı olduklarını belirten öğrencilerden Asude Samancı ise açlıkla mücadelenin en fazla Afrika bölgesinde yaşandığını hatırlattı. Asude Samancı, projelerini şöyle anlattı:
“Afrika’da ‘Bir hektarlık alanda 10 yılda en fazla ne kar elde edebiliriz? Bu karı nasıl avantajlı bir şekilde bölgeye dağıtabiliriz?’ diye düşündük. Afrika’ya yapılan yardımlar avantajlı olarak kullanılamıyor. Biz, projemizde balık vermeyi değil, balık tutmayı öğretmek istedik. Afrika’da geleneksel tarım maalesef bilinçsiz ve bilgisizce yapılıyor. Bunun önüne geçmek için hassas tarım teknolojilerini düşündük. Afrika’da tarım alanları nadasa bırakılamadığı için çok verim elde edilemiyor. Deniz kıyısından alanlar seçmeyi hedefledik. Çünkü Afrika’nın iç bölümlerinde savaşlar, siyasi problemler var. Verim nedeniyle safran bitkisini seçtik. Safran 3 ay çiçek açıyor geri kalan 9 ayda tarla boş kalacak. O, 9 aylık süre içinde tuz üretimi aklımıza geldi. Okyanus kenarı olduğu için tuz üretimi yapılıyor. Projemizde özelleştirilmiş bir boru kullanarak karı ve verimi arttırdık. 10 yılda toplam 1213 milyon TL arası bir kar elde edebileceğimizi anladık. Teknofest’e gideceğimiz için çok heyecanlıyız. Hedefimiz yüksek. Bu bir yardım projesi, yaptıklarımız sonuca varırsa, böyle bir kar elde edilirse ve insanlara yardım edebilirsek, bizim için en büyük kazanç budur.”
‘Safran bitkisini tercih ettik’
Afrika’nın iklim koşullarına uygun olduğu için projelerinde safran bitkisini tercih ettiklerini ifade eden Elif Azra Uzun da şunları söyledi:
“Ne kadar kar miktarını fazlalaştırırsak Afrika’ya, insanlara yapacağımız yardım da o kadar fazla olacaktı. Bunun için de elimizdeki en iyi seçenek safrandı. Safran çok hassas bir bitki olduğu için elle toplanması gerekiyor ve tarımda makine kullanılamıyor. Gelişmiş ülkelerde safran tarımı yapılamıyor çünkü işçi gereksinimi fazla. Bunu Afrika’da yapacağımız için işçi sıkıntımız olmayacak. Her yıl binlerce su kuyusu açılmasına rağmen oradaki su ve yiyecek kıtlığı bir türlü çözüme kavuşturulamadı. Yüzlerce çocuk hastalıktan, açlıktan, susuzluktan ölüyor. Bu çok acı bir durum. Tüm dünya olarak buna artık el atmamız gerekiyor. Biz de projemiz ile çözüm arayışına girmiş olduk.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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